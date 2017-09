Egyfolytában alszik Milák Kristóf

Sűrű nyarat tudhat maga mögött az úszó Milák Kristóf. A budapesti vizes vb-n ezüstérmet, a netanyai ifjúsági Eb-n és az indianapolisi ifi vb-n pedig négy aranyérmet szerzett. Nem csoda, hogy amióta hazajött az Egyesült Államokból, nem győzi kipihenni magát.

– Kristóf szinte csak enni kel fel, egyfolytában alszik – mondta a sportoló édesapja, Milák Mihály. Persze nem sok időt tölthet már lustálkodással, ugyanis csak szeptember 18-ig szabad, utána beindul a suli. Ráadásul még a szüleit is el akarja vinni nyaralni Görögországba.







Szerencsére nem a vízben ragadt le a szeme Milák Kristófnak, hanem a versenyek után © MTI

­– Egyelőre időpont-egyeztetési gondokkal küzdünk, de, ha sikerül dűlőre jutnunk, akkor autóval vágunk neki valamelyik görög szigetnek – mondta a biztonsági őrként dolgozó Mihály, aki ápolónő nejével együtt büszke Kristófra. – Őrizzük az érmeit, épp most akarjuk egy üveges szekrénybe rendezni a kétszáznál is több medált, hogy szem előtt legyen. A feleségem pedig még a fiunk dobogón kapott virágait is lepréseli, hogy örökké megmaradjanak.







A sikerét megörökítő tárnoki graffitit a saját kézjegyével látta el a 17 éves úszócsillag

De nemcsak a család ismeri el a 17 éves Tárnokon élő tehetséget, a helyi vasútállomás falán például graffitin örökítették meg a sikerét.

– Kristóf ezen a nyáron férfivá érett. A Netanyában 200 pillangón megvédett Eb-címe szabadította ôt föl, ezért engem csöppet sem lepett meg a budapesti felnőtt-vb-n elért ezüstje – tette hozzá az apuka.