Egy lakás áráért sem adta Ronaldo mezét Dani

Zokogott örömében az a kilenc­éves kisfiú, akit Cristiano Ronaldo saját pólójával ajándékozott meg a Groupama Arénában. Dani ereklyegyűjtők komoly ajánlatait utasította vissza.

CR7-mezben, portugál sállal a nyakban, spanyol vagy angol üzenettel a kézben tucatnyi gyerek állt sorban Cristiano Ronaldo aláírásáért, egy közös fotóért, vagy csak egy pacsiért. A portugál klasszis mégsem közülük választotta ki azt a szerencsést, akinek bemelegítő mezét ajándékozta.









– Nem tudjuk, miért minket választott. Dani csak annyit kiabált, hogy „Ronaldo, Ronaldo!”, aki erre bemelegítés közben kinézett rá – mesélte a Borsnak Gyöngyösi Szilvia, a kisfiú édesanyja. – A játékosbejáró feletti korlátnál álltunk, amikor elindultak befelé. Ro­naldo odajött hozzánk, rámutatott Danira, és odaadta neki a melegítőfelsőjét – emlékezett vissza az anyuka, aki annyira elérzékenyült, hogy bár próbálta, nem tudta végigvideózni a jelenetet. Közben Dani elsírta magát örömében, és pillanatok alatt hatalmas tömeg gyűlt köréjük.









– Újságírók, fotósok vettek minket körbe. De ami a legfurcsább, több gyűjtő is azonnal ott termett, és elképesztő összegeket, egy lakás, egy kocsi árát kínálták a mezért. „Anya, nem adjuk oda. Ez az enyém örökre” – hajtogatta a felsőt szorongatva Dani. Alig bírtunk utána kijönni a körénk gyűlt tömegből – mondta Szilvia. Daninak és ikertestvérének, Lackónak (mindketten fociznak) egyébként ez volt életük első válogatott mérkőzése, amelyen élőben szurkoltak. Ezt az élményt pedig elég nehéz lesz überelni a jövőben. Daninak már most a szívéhez nőtt a mez, vasárnap lefekvés előtt is még magára húzta, hétfő reggel pedig az volt az első, hogy magához ölelte a trikót. Amit egyébként hamarosan bekereteztetnek, és Dani szobájának falára kerül majd.









Löw kikészült a náci szurkolóktól

Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitánya élesen bírálta azokat, akik a csehek elleni meccsen rákezdtek a „Sieg Heil” skandálásra. – Támogatom a szigorú szankciókat. Mi nem vagyunk az ő nemzeti csapatuk, ők nem a mi szurkolóink. Tekintettel a történelmünkre, fontos, hogy méltó módon képviseljük a hazánkat, a tolerancia, a tisztelet és a világ iránti nyitottság jegyeit mutatva – fogalmazott a német szakember.