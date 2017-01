Egy fotó miatt áll a bál a Jóban Rosszban sztárjánál

Felrúgta a gyermeke apjával, Kembe Sorellel kötött egyezséget Kondákor Zsófi. Ezt már a nagymama sem tudja szó nélkül hagyni.







A Jóban Rosszban sztárja ugyanis most először közös képet posztolt kislányával, a hároméves Katjával. A fotó nagyon aranyos, Kembe Sorel édesanyja azonban sokat mondó hozzászólást írt a képhez: „Nem tetszik, és te tudod, miért” – olvasható a nyilvánosan közzétett fotó mellett. Minden jel arra utal, hogy Zsófi és Sorel szakítása és szétköltözése felborított mindent, többek között az egymás közti megállapodást is, ugyanis az egykori szerelmesek egészen eddig egyetértettek abban, hogy nem fogják mutogatni közös gyermeküket. Több interjúban is beszéltek arról, hogy más ismert szülőkkel ellentétben ők nem fognak celebet csinálni a lányukból. A nyomásnak csak egyszer engedtek, amikor Katja egyéves volt. Akkor az Aktívnak és egy magazinnak mutatták be először és utoljára, de közösségi oldalakon egészen idáig nem láthattunk róla semmit. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a nagymama miért írta a fotóhoz ezt a gondolatot, de Zsófi nem reagált megkeresésünkre, Sorel pedig szűkszavú volt.







– Sok mindenben egyetértettünk, de a családunkról nem szeretnék nyilatkozni – mondta el a Borsnak Sorel.