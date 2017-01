Édesapja elvesztése miatt lett ultrafutó Zoltán

Csécsei Zoltán az egyik legjobb ultrafutó idehaza, ha nem a legjobb. A 32 éves fiatalember azután kezdett el futni, hogy meghalt az édesapja.

Csécsei Zoltán az egyik legjobb ultrafutó idehaza, ha nem a legjobb. A 32 éves fiatalember azután kezdett el futni, hogy meghalt az édesapja.

Zoliról akkor hallhattak sokan, amikor decemberben megjavította a 12 órás padon futás Guinness-rekordját. Ez a fajta megméretés beilleszthető a felkészülésébe – örülne, ha otthon is rendelkezésére állna egy pad, mert akkor több időt tölthetne a feleségével –, sőt nemcsak a padon futás, de a törzserősítés és a masszázs is részét képezi az edzéseinek. Heti 15–20 órát tölt sportolással, vasárnap például hajnali 4-kor kel, hogy fél 5-től 10-ig letudja a napi futóadagját. Ezt is azért teszi, hogy utána nejével, Beával lehessen.







Guinness-rekordja hitelesítés alatt áll: 12 óra alatt 151 kilométert futott

– Huszonöt évesen kezdtem futni, akkor egy szigetkört, öt ki­lométert, is alig tudtam lefutni – meséli Zoli. – Édesapám akkoriban halt meg, ugyan vízbe fúlt, de a boncolás során kiderült, hogy három infarktust kihordott lábon, és a nagyapám is szív- és érrendszeri betegség következtében halt meg. Egy kardiológus ismerősöm mondta, hogy az effajta egészségügyi gondokra a futás és az úszás a legjobb.

2011 tavaszán történt mindez, pár hónapra rá 12 kilométeres versenyen indult, ősszel 30 kilométeresen, 2012 nyarán pedig teljesítette Nagyatádon az Ironmant (3,8 kilométer úszás, 180 kilométer kerékpározás, 42 kilométer futás).







Pár év alatt a legjobb ultrafutó lett idehaza

– Anyukám az utolsó métereken sírva könyörgött, hogy szálljak ki, de végigcsináltam. Ezt követően lett edzőm, Pész Attila segíti a felkészülésemet – folytatja. – Azóta hat Ironmant csinál­tam, de a futás az én világom.

Zoli az építőiparban dolgozik – faipari mérnök, de a szakmájában nem kapott munkát –, gyakran fizikai munkát is végez. Reggel 7-re megy dolgozni, 17 órakor, de gyakran még később végez, ezt követően edz, nem ritkán este fél 10 körül fejezi be a napi penzumát.







Napi 10–12 órát dolgozik építkezéseken a mérnök Zoli

– Sokan mondják, hogy nekem könnyű, erre születtem, de ez nem igaz, a felmenőim betegségei és a testalkatom – a futókhoz képest túl vaskos a felsőtestem – miatt sem mondható el, hogy kiemelkedő a genetikám, egyszerűen csak sokat és jól edzek – magyarázza Zoli. – Szeretek nyerni, szeretek futni, motivált vagyok, és ugyan Beával olykor vannak összezördüléseink, de mindketten tudjuk, hogy ez az életem és kár lenne lemondani erről a szenvedélyről, hiszen az eredményeim egyre jobbak. Az én történetem is azt bizonyítja, hogy ha az ember akar valamit és dolgozik érte, akkor elérni.







Nincs jó genetikám, „csak” szorgalmas vagyok – mondja