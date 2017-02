Dzsudzsák: a pénz nem boldogít

Legszívesebben hazatérne Dzsudzsák Balázs, de ennek van egy komoly akadálya: a pénz. „Csupán” fizetése 80–90 százalékáról kellene lemondania.

Habár kezd beilleszkedni, lassan visszanyeri csúcsformáját az Arab Emirátusokban, mégsem maradéktalanul boldog. Erről a Nemzeti Sportban így mesélt: „Legszívesebben otthon futballoznék. Irigylem néhány korábbi csapattársamat, hollandokat, németeket, oroszokat, akik megtehetik, hogy otthon, a saját környezetükben léphetnek pályára hetente. Nekem ez hiányzik.”

Ténytár 14 csapatos az emírségbeli bajnokság

17 forduló telt el

5. helyen áll az al-Vahda

19 pont a lemaradása az első al-Jazirától

14 meccsen játszott Dzsudzsák

4 gólt rúgott

7 gólpasszt jegyzett, ezzel a legeredményesebb a ligában

Az interneten sokan nekiestek, mondván, csak a pénz érdekli. „Ha szívesen játszana itthon, akkor jöjjön haza, ilyen egyszerű. Nem kellene ennyire kapzsinak lenni, és akkor boldog is lehetne az ember” – írta az egyik fórumozó. Egyszerűnek tűnik, de lemondani a fizetés 80–90 százalékáról azért, valljuk be, elég nagy érvágás. Balázs a Közel-Keleten havi 87 millió forintot keres az al-Vahdában, miközben az NB I legjobban fizetett focistája Juhász Roland, aki havi nyolcmilliót visz haza. Itthon a Ferencvárosnál, a Videotonnál és a Puskásnál honorálják a legjobban a játékosokat, de még náluk sem jöhet szóba Balázs szerződtetése. Az ugyanis túl nagy áldozatokkal járna: le kellene mondani néhány légiósról, hogy több tíz millió forint felszabaduljon a bérbüdzsé­ből (bár 5-6 játékossal talán még a PSV-ben látott Dzsudzsák sem ér fel). Esetleg a kormány még egy kis pénzt belepumpálhatna a már amúgy is kistafírozott magyar fociba...







Egyelőre nem valószínű, hogy hamarosan Fradi-mezben lesz látható © Bors-montázs