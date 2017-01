Deutsch: Nem leszek az úszók elnöke

A fideszes EP-képviselő Face­book-oldalán bejelentette: nem lesz a MÚSZ vezetője.

– Az elmúlt hetekben többen is megkerestek azzal, hogy szívesen jelölnének az úszószövetség elnöki tisztségére. Miután Magyarországon semmi nem marad titokban, amit egynél több élő ember tud, ezért szeretném a nyilvánosság előtt is leszögezni, hogy sem most, sem a későbbiekben nem vállalom az elnökjelöltséget – írta Deutsch, aki azt is elárulta, kit támogat január 8-án. -– Az MTK úszószakosztályának versenyzőiért, edzőiért, sportszakembereiért felelősséggel tartozom. Ezért az úszószövetség január 8-i közgyűlésén az MTK képviselője, Bienerth Gusztáv elnökjelölt megválasztását támogatom, és magam erre buzdítom a közgyűlés valamennyi szavazati jogú tagját.







Hiába rebesgették, hogy Deutsch Tamás a MÚSZ elnöki székébe vágyik, ő nem kér belőle © Móricz István

Ami az esélyeket illeti, könnyen elképzelhető, hogy marad a jelenlegi elnök, Gyárfás Tamás, legalábbis egy hónapig. Ha Bienerth vagy két riválisa, Hornyák Viktor, a Széles Sándor Úszó-nevelő Műhely vezetője és Tóth István, a szentendrei úszóklub szakosztályelnöke sem kapja meg a szavazatok több mint 50 százalékát, akkor az elnökségnek 30 napon belül, legkésőbb feb­ruár 8-ig újabb rendkívüli közgyűlést kell összehívnia, és a jelölőbizottságnak új jelölteket állítania.

Orbán nagyra értékeli Gyárfást

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken délelőtt az Országházban fogadta Gyárfás Tamást, a MÚSZ leköszönő elnökét.

A kormányfő megköszönte a sportvezetőnek az elmúlt két évtizedben a magyar úszósport érdekében végzett munkáját. Orbán a találkozón hangsúlyozta, a sportdiplomata itthoni és nemzetközi tevékenységére a jövőben is számít, különös tekintettel a hazai rendezésű idei vb-re, illetve a 2020-as Eb-re.