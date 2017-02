Dárdai kikészült, Ancelottit leköpték

Sose játszott még Dárdai Pál olyan kiélezett meccset a Bayernnel, mint most. A Hertha-edző kiakadt a 96. percben kapott gól miatt.

Idegbaj, két gól, az egyik a 96. percben esett, köpés, panaszkodás – volt minden a Bundesliga 21. fordulójában rendezett Hertha–Bayern összecsapáson.







Lewandowski a 96. percben egyenlített © AFP

– Ez nem kupameccs volt, amikor 120 percig kell focizni. A bírónak már le kellett volna fújnia a meccset! A Bayern ajándékperceket kapott – panaszkodott Dárdai arra utalva, hogy Patrick Ittrich játékvezető 5 perc hosszabbítást jelzett, ehhez képest Robert Lewandowski a 96-ban gyötörte be a vendégek egyenlítő találatát. A lefújás után a játékosok majdnem ölre mentek, az öltözőkbe igyekvő Carlo Ancelotti meg a középső ujját mutogatta a berlinieknek.







Ancelotti a középső ujját mutogatta © ZDF

– Igen, beintettem nekik, de csak mert leköptek a nézőtérről – magyarázta a listavezető bajorok olasz mestere.

Dárdai még sosem tudta megverni edzőként Németország legjobb csapatát, sőt, még gólt se tudtak lőni játékosai. Most nagyon közel állt a sikerhez, de a pontszerzés után is csak méltatni tudta tanítványait: – Kiválóan fociztunk, megvoltak a lehetőségeink a második gólhoz is, de sajnos a sok kontrából egyet sem tudtunk kihasználni. Mindegy, legközelebb le kell győznünk a Frankfurtot.







Dárdai ordítva jelezte, hogy már hat perce letelt a rendes játékidő © AFP

A Hertha jelenleg az Európa Liga-indulást érő hatodik helyen áll, de csak két pont a hátránya a BL-selejtezős negyedik Hoffenheimtől. Dárdai mindenesetre újfent megvillantotta mesteri kvalitásait.