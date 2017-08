Dárdai engedéllyel térkövezett a Balatonon

Mint korábban beszámoltunk róla, a szomszédokat zavarja, hogy a Hertha edzője letérköveztette a helyiek által korábban úgymond szabad strandként funkcionáló betonfelületet a háza előtt. Jelenleg fekete ka­rók állnak ki az érintett partszakaszon, ahol az egyik, névtelenséget kérő panaszos szerint lánccal fogja lezárni a területet Dárdai, illetve az elektromos kiállások arra utalnak, hogy a későbbiek során oda elektromos kaput építtet majd a korábbi szövetségi kapitány. Nos, Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ingatlan előtti terület a nyilvántartásban nem közterületként, hanem közútként szerepel.







A szomszéd továbbra is állítja, a fekete cölöpök és az elektromos kiállás arra utal, hogy Dárdai (kis képen) a közeljövőben elzárja a köz elől a háza előtti betonfelületet © Bors

– A nevezett, 52 négyzetméter alapterületű betonfelületű közút tér­kő­bur­ko­lattal történő ellátásához az önkormányzat Dárdai úr kérelme alapján hozzájárult – árulta el a város első embere. – Gyakorlatilag egy esztétikusabb burkolat került lehelyezésre, amelyre a strandolók továbbra is lehelyezhetik a törülközőiket, hiszen nincs lekerítve, a köz elől nincs elzárva, de tudomásul kell venni, hogy Dárdai csak ezen a közútcsatlakozáson keresztül tudja megközelíteni ingatlanát. Ez a terület nem kijelölt strand. Több évtizedes szokásjog alapján járnak le a környékbeli ingatlantulajdonosok a partra, a vízbe jutásukat segíti az önkormányzat egy lehelyezett bejáró­stéggel, ami most is van.

Csákovics hozzátette, a partvédőmű feltöltésének szabályozása a Víz­ügyi Igazgatóság hatásköre, de véleménye szerint Dárdai jogszerűen járt el, és nem növelte telke területét, csupán a hullámoktól és a jégtől védi az ingatlanát.

Dárdait továbbra sem sikerült megszólaltatnunk az ügyben.