Csötönyi: A pénz miatt távozom

Csötönyi Sándor azzal indokolta lemondását, hogy a 2013-ban beveze- tett sportági támogatás óta megváltozott a légkör. Az ökölvívásban tevé- kenykedőket csak az érde- kelte, mennyi pénzt tudnak kivenni a bunyóból, ez pedig széthúzáshoz vezetett.

Csötönyi Sándor azzal indokolta lemondását, hogy a 2013-ban beveze- tett sportági támogatás óta megváltozott a légkör. Az ökölvívásban tevé- kenykedőket csak az érde- kelte, mennyi pénzt tudnak kivenni a bunyóból, ez pedig széthúzáshoz vezetett.

Csötönyi lemondásával április elsejétől az utolsó matuzsálem is távozik a honi sportélet irányításából. Az ökölvívó-szövetséget 1996 óta vezető szakember utódjának az amatőrként és profiként is világbajnoki címig jutó Erdei Zsoltot javasolta, és ebben az elnökség is támogatja. – Már decemberben megfogalmazódott a gondolat. Nem a támadások miatt mondtam le, hanem régóta egészségügyi problémákkal küszködöm én is és a feleségem is – mondta a Borsnak Csötönyi.

88 év lépett le a közelmúltban Nem Csötönyi Sándor az egyetlen, aki több mint húsz év után távozott a honi sportvezetésből. Hegedüs Csaba, birkózás, 23 év (1992–2015) Gyárfás Tamás, úszás, 23 év (1993–2016) Baráth Etele, kajak-kenu, 21 év (1995–2016) Csötönyi Sándor, boksz, 21 év (1996–2017)

– Ráadásul a 2013-ban bevezetett kiemelt sportági támogatás óta megváltozott a légkör. Mindenki csak addig volt barát, amíg a pénzt ki tudta szedni az ökölvívásból. Ez pedig feszültséghez, széthúzáshoz vezetett. Ment a marakodás, ki mennyit kapjon. Öreg vagyok én már ahhoz, hogy ilyen dolgokon idegeskedjek, rá­adásul a szívem sincs teljesen rendben. Ezért állok fel az elnöki székből. Csötönyi hozzátette: jelöltje, Erdei Zsolt megválasztása esetén szabad kezet kap majd, hogy kijelölje, kivel kíván együtt dolgozni a jövőben.







Csötönyi ma már azt mondja, örömmel adja át a stafétát Erdei Zsoltnak

– Az április elsejei közgyűlésig én látom el a feladatokat, de semmi olyan intézkedést nem hozok, amivel hátráltatom Madár munkáját. Sőt már most át akartam adni Zsoltnak az elnöki pecsétet – fogalmazott az elnök, aki arra is kitért, Erdei alkalmas lesz-e a feladatra.

– Eltökélt és tiszta lelkű. Biztos vagyok benne, hogy nem fordít hátat a magyar boksznak. Csötönyi vélhetően tiszteletbeli elnökként szolgálhatja tovább a sportágát.