Cseh László: nem indulok 200 vegyesen!

Megfázás hátráltatta Cseh László vizes-vb-re való felkészülését. Habár már jobban van, a 200 vegyest nem vállalja.

Megfázás hátráltatta Cseh László vizes-vb-re való felkészülését. Habár már jobban van, a 200 vegyest nem vállalja.

Megfázásos betegség miatt nem edzhetett mostanában teljes gőzzel a négyszeres olimpiai ezüstérmes úszó, Cseh László, aki a Mare Nostrum versenysorozaton szedte össze a nyavalyát, ami miatt antibiotikumot is szednie kellett. Hétfőn azonban újult erővel vetette magát a medencébe.

– Sajnos a legapróbb betegség is gyengíti az embert, ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljek magamra, hiszen nyakunkon a vb, és csúcsformában szeretnék lenni – magyarázta a Borsnak Cseh, aki az előző héten csupán szárazföldi edzéseken vett részt.







Orrfacsaró napokon van túl © Kecskeméti Zoltán

A kiváló úszó edzője, Plagányi Zsolt korábban arról beszélt, a pillangók (50, 100, 200 méter) mellett visszatalálna a 200 méter vegyeshez is Cseh.

– Nem hiszem, hogy ez menni fog. Inkább a pillangót erőltetem, ott szeretnék minél jobb lenni. A versenyzésérzet visszaállítása volt a célunk, ezért járok minél több viadalra. Ez arról szól, hogy újra megtapasztaljam, ho­gyan néz ki a 200 méter pillangó élesben, újra átéljem az adrenalinbombát a testemben. Azért is sajnáltam, hogy a betegségem miatt ki kellett hagynom a római versenyt – fogalmazott Laci, akit a vereség is inspirál. – Az a lényeg, hogy így tudom, hol és miben kellene fejlődnöm. Sokkal nagyobb probléma lenne, ha már most minden tökéletesen működne, elkényelmesednék a vb-re. Az állóképességemmel már nincs gond, kicsit még össze kell állnia a folyamatnak, és akkor rendben leszek.







Cseh Laci pillangón szeretne az első két hely valamelyikén végezni © MTI

Cseh kitért a 200 méter pillangó másik esélyesére, Kenderesi Tamásra is, aki legyőzte a rutinos versenyzőt Mare Nostrumban.

– Meglátjuk, mi lesz a vb-n. Úgy gondolom, képes leszek a maximumot kihozni magamból. Annak viszont nagyon örülnék, ha magyarok állnának a dobogó első két helyén – zárta a világbajnok úszó.