Cseh Laci: Van igazság abban, amit Katinka mond

Cseh László szerint nehéz lesz Hosszú Katinkának sztárúszókat maga mellé állítania a FINA elleni harcában, habár a négyszeres olimpiai ezüstérmes néhány pontban egyetért az Iron Ladyvel.

– Van igazság abban, amit Katinka mond – szögezte le elöljáróban a Borsnak a megfázással küszködő Cseh László.







Cseh László szerint a FINA túlszabályozása miatt az úszók nehezen találnak szponzort © Czerkl Gábor

– Örülnék, ha történne változás, hiszen az mindig jó, ha egy szövetség meg tud újulni. Egy együttműködés feltétele, hogy nemcsak kérnek tőlünk, hanem kapunk is. De ez hosszabb folyamat lesz. Laci elég sok világsztárral van jó viszonyban, de nem tapasztalt olyan nemzetközi felháborodást, mint Katinkáé.







Katinka úszódressze sem lehet teli egy vb-n a támogatók logójával © afpp

Katinka is jelölt az ESPN sportcsatorna által alapított év sportolója szavazáson. Az Iron Lady olyan sztárokkal versenyez, mint Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, Conor McGregor és az ökölvívó Canelo Álvarez.

– Bevallom, ha találkozom például Chad le Closszal, nem az a téma, hogy egymásnak panaszkodunk a FINA ügyes-bajos dolgairól. A szabályozások terén azonban van még hova fejlődnie a nemzetközi szövetségnek. Elsősorban a szponzori megjelenésekre gondolok. Hiába akarnák a hirdetők például egy vb-n viszontlátni a termékük logóját, erre nemigen van lehetőség a szigorú szabályok miatt. Túl sok a korlátozás. Emiatt én is nehézségekbe ütközöm, amikor szponzort keresek. És most nem az úszódresszről beszélek, hiszen ott viszonylag kevés a felület, hanem a melegítőmről, a papucsomról, a köntösömről vagy a fülhallgatómról. A FINA megszabja, hogy a sportszergyártón kívül még egy hirdetés lehet rajtam. Nagyon szigorúan veszik, hogy minden logót le kell ragasztanunk, hogy ne látszódjanak a tévéközvetítésekben. Az előfutamok előtt azzal megy az idő, hogy a segítők bőszen ragasztgatják a márkákat minden felszerelésen. Ezen mindenképp változtatni kellene – mondta Cseh, aki azt nem tudta megmondani, hogy komolyan veszik-e Hosszú kéréseit a FINA-nál.

Állítólag többen támogatják

Katinka elmondása szerint több külföldi úszó is jelezte, hogy egyetért a nyílt levelével: – Kaptam korábban is olyan impulzusokat, amelyek arra késztettek, hogy megírjam ezt a levelet, és a szerdai nap folyamán külföldről is érkeztek támogató visszajelzések. Abban bízom, el tud indulni egy előremutató párbeszéd, és majd meglátjuk, mi sül ki belőle – mondta a Nemzeti Sportnak Katinka.