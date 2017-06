Csank után 70 évesen is kapkodnak a csapatok

Csank János korábbi szövetségi kapitány negyedszer is távozik Vácról. Nem hosszabbították meg a szakmai igazgatói szerződését, de nem is akarta. A szakember 34 éves pályafutása alatt 12 klubcsapatnál dolgozott, egy-egy állomáshelyére többször is visszatért, mert mint mondja: – Ilyen a foci!







A hetvenéves mesteredző legközelebb egy megye I-es csapatnál lesz szaktanácsadó © Zsolnai Péter

Van azonban olyan állomás, amelyre nem szívesen emlékszik vissza.

– Nem akarom megnevezni és megbántani ezeket a csapatokat, de háromszor is a nyári alapozás alatt küldtek el, amikor hibázni sem lehet. Meg olyan is volt, amikor az elnöknek nem tetszett, ahogy beszéltem vele, ezért nem hosszabbította meg a szerződésem – mondta Csank, aki Egerben, Vácon és Békéscsabán viszont nagyon jól érezte magát. Érdekesség, hogy ő maga soha nem mondott le a vezetőedzői posztról. Vagy kirúgták vagy lejárt a szerződése. Egy esetben pedig kivásárolták kontraktusából, amikor 2007-ben a Fradi elvitte őt Diósgyőrből. Csank azonban hetvenesztendősen sem kíván ózdi háza karosszékében pihegni, inkább újra munkába áll.







Csank a Fradinál © MTI

– Egy megye I-es klubnál leszek szaktanácsadó. A környékre járok vadászni, mindenki ismer, de erről egyelőre többet nem árulhatok el – sejtelmeskedett a Váccal és a Fradival ma­gyar bajnok, a Békéscsabával Magyar Kupa-győztes mester­edző, akinek új munkája eleget fizet a mindennapi megélhetéséhez, tartalékaihoz nem kell nyúlnia.

– Mindig nagyon jól éltem. Most is jól érzem magam, sokat futok és biciklizem. Ebből a szempontból sincs okom a szégyenkezésre, meg a hódításaim kapcsán sem… – mosolygott az 542 NB I-es meccsen kispadon ülő sármos tréner, aki soha nem volt nős és gyermeke sincsen.