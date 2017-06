Családját is sokkolta a Fradi klasszisának horrorsérülése

Gergő édesapja, Lovrencsics László a tévén nézte a kupadöntőt, és azt, ahogy legnagyobb gyermeke a Murka Benedekkel történt ütközést követően eszméletlenül fog gyepet.

– Amikor láttam, hogy a csapattársai fogják a fejüket, és még a Vasas-játékosok is elsírják magukat, leblokkoltam. Hosszú percekig, amíg ápolták, el sem tudtam mozdulni a tévé elől. Aztán a hordágyról intett, hogy jobban van, és azonnal kocsiba szálltunk a feleségemmel – emlékezett vissza a szörnyű pillanatokra az édesapa. – Hívtam a testvéreit, hogy készüljenek, mindjárt ott vagyok értük, és megyünk be a kórházba Gergőhöz. Ők nem is nézték a meccset, azt sem tudták, mi történt a testvérükkel. Én próbáltam erős maradni, a feleségemet is én nyugtattam, aki kiborult, végigzokogta a kórházba vezető utat – mesélte a Borsnak László. A Lovrencsics család pont akkor ért a kórházba, amikor Gergőt kihozták a vizsgálóból.







Lovrencsics felugrott fejelni, Murka Benedek hátulról (véletlenül) letaglózta. A Fradi-játékos eszméletlenül terült el a földön

– Megnyugtatott minket, hogy már jobban van, és mondta, mutassuk meg neki videón, mi történt. Nem egyszerű ezt átélnie egy szülőnek. Még mindig nem nyugodtunk meg teljesen, de a körülményekhez képest jobban vagyunk – mondta Lovrencsics László, aki tegnap fia helyett vitte haza a kórházból háromnapos unokáját, Nathant és a menyét.

– Szegény feleségem is nézte a meccset. Ő is nagyon megijedt. Amint tudtam, azonnal beszéltem vele. Hogy mennyire magamnál voltam, az is mutatja, hogy lengyelül nyugtattam meg – mondta a fradi.hu-nak a focista, aki egy enyhe agyrázkódással megúszta az esetet, de még pár vizsgálatra bent kellett maradnia a kórházban.







Gergő a kórházból üzent, most már jobban van © Fradi.hu

Mentősnek állt Nagy Gergely

A bizonytalanság perceiben Nagy Gergely, a Vasas kapusa gyorsan feltalálta magát.

– A kapumból láttam, amint az egyik mentős elindul Lovrencsics felé a defibrillátorral – emlékezik Nagy. – Mivel feltűnt, hogy a cipekedő ember elég nehézkes, odaszóltam: ha gondolja, segítek. Aztán kivettem a kezéből a készüléket, és rohantam Lovrencsics felé.







Ahogy Cukic is, mindenki más ledermedt

Az angyalföldi kapuvédőtől tudjuk, hogy a Fradi-focista – miközben folyt az orrából a vér – három percig volt eszméletlen. Murka Benedek, aki a levegőben ütközött Lovrencsiccsel, majd a hosszabbítás hajrájában ziccert hibázott, vigasztalhatatlan volt.

– Szegény zokogott az öltözőben – elevenítette fel dr. Lejkó Dezső, a Vasas csapatorvosa.

A kórházból ment ünnepelni Terry

Hasonlóan járt a 2007-es Ligakupa-döntőben a Chelsea csapatkapitánya, John Terry, akit az 56. percében találta fejbe az Arsenal védője, Abou Diaby. Az angol hátvéd a rúgás után eszméletlenül zuhant a földre, és a helyszínen lévő orvosi stábok csak hosszas ápolás után tudták szállítható állapotba hozni. A pályáról hordágyon, oxigénmaszkkal az arcán és nyakmerevítővel hozták le, majd az egyik cardiffi kórházba szállították. Az orvosok megvizsgálták a labdarúgót és mivel nem találtak semmilyen súlyos belső sérülést, elengedték, így már nem sokkal a mérkőzés után a csapat többi tagjával ünnepelhette a győzelmet.