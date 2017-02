Csak anyai engedéllyel csajozhat és költekezhet a Manchester City sztárja

A 19 éves brazil Gabriel Jesus ugyan csak januárban mutatkozott be a Manchester Cityben, máris három gólnál jár, így egy csapásra a szurko­lók új kedvence lett. A fiatal tehetséget Ronaldinho is agyba-főbe dicsérte, szerinte ő lehet az új Neymar, sőt akár Messihez is felérhet.

Egy biztos, attól nem kell tartani, hogy megrészegíti a siker és elzüllik, amiről a focista édesanyja, Vera Lucia gondoskodik, aki minden lépését ellenőrzi.







Gabriel Jesus igazi mama pici fia

– A leendő barátnőnek alkalmazkodnia kell a szabályaimhoz. Nincs heves csókolózás és gyakori randi. Az én fiam nem fogja senki lányát csak úgy teherbe ejteni – mondta a szigorú mama, aki az ő kis „Gabriel bébijének” a pénzét is be­osztja, a kocsmázást, cigizést és night clubba járást pedig szigorúan megtiltotta.







A Manchester City tinisztárja lesz az új Messi? © AFP

Ezek után nem meglepő, hogy Jesus eltitkolta előle első tetoválását, igaz, miután megmutatta, mit varratott magára – „Minden lépésnél amit megteszek, minden úton, amelyre rálépek, minden ösvényen, amit választok, a te kezed vezessen engem, Vera Lucia!” – megenyhült az édesanyja.