Búvárkodással ünnepelte a válogatott védője a focibajnoki címet

A Vörös-tenger partján ünnepelte az izraeli focibajnoki címet Korhut Mihály. A válogatott védő Bajnokok Ligája-főtáblás szereplésről álmodozik.

Egyértelmű bizonyosságot nyert, hogy kiváló döntést hozott tavaly nyáron Korhut, amikor a Debrecenből az izraeli bajnok Hapoel Beer-Shevához igazolt, a hétvégén ugyanis címvédést ünnepelhetett csapatával, amelyben kezdőként kapott szerepet.

– A bajnokság közben már volt egyszer tízpontos előnyünk, de ez aztán elolvadt, most viszont, hogy a legnagyobb riválisunk, a Maccabi Tel-Aviv otthonában tudtunk győzni, három fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tettünk szert – mesélte a kilencszeres válogatott balhátvéd.

– Már a pályán ünnepeltünk egy kicsit, majd hazatérve szurkolóink egy szűkebb csoportjával folytattuk a dáridót. Mindez azonban smafu ahhoz képest, ami a hónap közepén várható, hiszen akkor lesz a hivatalos fieszta, ami leginkább egy felvonulás. Tavaly Beer-Sheva szinte teljes lakossága, kétszázezer ember vett rajta részt.

We are the CHAMPIONS!!!😊⚽️💪🏆🏆❤🇮🇱#yallahapoel #champions Korhut Mihály (@korhutmisi) által megosztott bejegyzés, 2017. Ápr 30., 01:01 PDT

Korhut tegnap feleségével, Beával, valamint a kiskutyájukkal Eilatban töltötte a szabadnapját.

– Szeretjük, hogy Izraelben három tenger is körbevesz minket. Korábban a Földközi-tengernél és a Holt-tengernél már jártunk, ezért elhatároztuk, hogy három óra alatt lekocsikázunk a Vörös-tengerhez – mesélte a 28 éves focista. – Itt már most 33 fok van, és mivel köztudottan ennek a tengernek a leggazdagabb a víz alatti élővilága, beszereztem egy búvárszemüveget és egy pipát, hogy magam is meggyőződjem erről.

Korhut hozzátette, gyorsan beilleszkedtek a barátságos Izraelben, ahol egyelőre inkább angolul kommunikálnak, de már tanulják a hébert.

– Sokat fejlődtem itt, gyorsabban hozok döntéseket a pályán, amihez az Európa Liga-főtáblás szereplés is nagyban hozzájárult. Most úgy számolunk, hogy két selejtezőt és a rájátszást is sikerrel kell vennünk a BL-ben, hogy főtáblára kerüljünk, de képesnek tartom a csapatot erre a bravúrra.







Korhut (balról) saját bevallása szerint rengeteget tanult az EL-meccsekből, ahol az Inter sztárjaival is felvette a versenyt © Reuters

Istvánok a királyok

Korhut sikere nem példa nélküli magyar futballistaként Izraelben, hiszen korábban három hazánkfia, Pisont István, Sallói István és Hamar István is bajnok lett az országban. Előbbi kettő először 1997-ben, majd már hárman együtt 1998-ban ünnepeltek aranyérmet a Beitar Jerusalemmel. Pisont egy év német légióskodás után visszatért a Szentföldre, és 2000-ben már a Hapoel Tel-Aviv színeiben lett ismét bajnok és Izraeli Kupa-győztes.