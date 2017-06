Brazilokkal törne a bajnoki címre a Puskás FC

A közfelháborodástól való félelem tehet keresztbe a Puskás FC nagy terveinek.

Az NB II-ből az élvonalba visszajutott felcsúti klubnál azt tervezik, hogy bajnoki címre esélyes együttest hoznak össze. Mészáros Lőrinc egyesületénél fölvetődött, hogy szerződtetnek három minőségi brazil játékost (de mindenképp dél-amerikait), visszahozzák Palermóból Sallai Rolandot, éktársának megpróbálják megszerezni a Fradiból Böde Dánielt, szintén a zöld-fehérektől Varga Rolandot, és 8–12 millió eurót (2,5–3,6 milliárd Ft) invesztálnak a gárdába, hogy az harcban lehessen a bajnoki címért.







© MTI

Az elsőre eszementnek tűnő pletykának nagyon is van alapja. Felcsúton, amikor az elnök vagyona egy év alatt százmilliárd forinttal gyarapodik, a pénz nem akadály. A Fraditól sem annyira nehéz játékosokat elcsaklizni: Orbán Viktor miniszterelnöknek csak meg kell eresztenie egy telefont „beosztottja”, a zöld-fehérek első embere, Kubatov Gábor felé. És a klub elmúlt néhány évének működése is azt mutatja, ott már rég nem a fiatal tehetségek felnevelése a lényeg.







© Fejér Bálint

A klub belügyeire rálátó forrásunk elismerte: vannak efféle tervek, jóllehet, a kívánságlista az átigazolási időszak során jelentősen változhat. Viszont akadnak a klubvezetésben olyanok is, akik attól tartanak, hogy a Puskást már így is rengeteg kritika éri, amiért szakít az alapvető célkitűzésével, az utánpótlás-neveléssel, és ha ez a tendencia folytatódik, még több támadás érheti az egyesületet. Ugyanakkor a csúcsgórék azt hangoztatják: mikor álmodozzanak a bajnoki címről, ha nem most?!









„Csak úgy tá­masztható fel a magyar futball, ha helyben, alulról építkezve megteszünk mindent az új futballgenerációk igényes, magas szintű neveléséért. Létrehoztunk hát egy labdarúgó-akadémiát támogatóink segítségével. Nemcsak a magunk örömére, hanem azért, hogy jó futballistákat ne­veljünk, akik aztán az egész magyar labdarúgásnak hasznára lehetnek” – így szólt Orbán Viktor miniszterelnök, a Puskás Akadémia alapítójának beszéde az intézmény 2005-ben tartott megnyitóján.