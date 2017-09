Borzalom történhetett volna a német bajnokin, ha nincs észnél a csapatorvos – videó

Rég nem lenne életben Cristian Gentner, ha a csapatorvosa nincs résen.

Kőkemény rúgást kapott az arcába Christian Gentner. A Stuttgart középpályása egy beadásnál önhibáján kívül ütközött a Wolfsburg elleni német bajnokin Koen Casteel kapussal, akinek a térde gyakorlatilag szétzúzta Gentner arcát.

Lenyelte a nyelvét, eltörte az orrát, és a szemüregének csontja is károsodott, sőt, a felső állkapcsát is műteni kellett. Raymond Best, a Stuttgart csapatorvosa észlelte a bajt, rögvest a sérült játékoshoz sprintelt, felszabadította a légutat, ily módon visszahozta az életbe a már éppen a halál felé tartó középpályást.