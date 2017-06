BL-döntő: Bonucci megütötte a félidőben társát?

Nekieshetett csapattársának, Paulo Dybalának a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-döntő félidejében a Juventus védője, Leonardo Bonucci. Állítólag egy pofon is elcsattant.

Egybehangzó olasz lapértesülések szerint óriási balhé tört ki a Juventus öltözőjében a BL-döntő szünetében. A La Stampa úgy tudja, Bonucci azért tá­madt neki csapattársának, Dybalának, mert a 12. percben sárgát ka­pott, meg amúgy is értékelhetetlen teljesítményt nyújtott az első 45 percben. Az olasz lap azt írta, a vita hevében a védő meg is ütötte társát. Ezzel még nem ért véget a botrány, Bonucci állítólag védőtársával, Andrea Barzaglival is összeszólalkozott. Azzal förmedt rá, hogy rengeteg területet ad Marcelónak a bal oldalon. Barzagli azonban nem hagyta magát. Azzal vágott vissza, hogy Bonuccinak az ordibálás helyett inkább Cristiano Ro­naldo lövését kellett volna blokkolnia az első madridi gól előtt. Az olasz sajtó ezzel a botránnyal magyarázza, hogy a Ju­ventus teljesen összeomlott a második félidőre, és csúfos vereséget szenvedett.







– Egy ilyen vita nagyon rossz hatással van a csapategységre. Nem csak azok teljesítményét rontja, akik rész vesznek benne, azokét is, akik az öltözőben végighallgatják – mondta a Borsnak Vura Márta sportpszichológus.

– Semmi nem igaz abból, ami a hírekben megjelent. Nem volt vita, sem fizikai összecsapás – cáfolt Bonucci, persze érthető, ha nem akarja felvállalni a bűnbak szerepét.