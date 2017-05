Bíróság elé került Marosi ittas vezetéses ügye

Rájár a rúd az olimpiai bronzérmes és világbajnok öttusázóra, Marosi Ádám­ra. Mint azt a Bors megírta, február 11-én ittas vezetésért előállították a rendőrök. Azóta a sportoló a Központi Nyomozó Főügyészség Budapesti Regionális Osztályán beismerte bűnét, vádat emeltek ellene, s a bíróság várhatóan két héten belül hoz döntést az ügyében.

– Remélem, Ádám mielőbb egyenesbe jön. Idén még nem versenyzett, és attól tartok, erre az ügyre rámegy az egész idénye – aggodalmaskodott Martinek János szövetségi kapitány.







Marosi Ádámnak nem elég ez a per, most még le is sérült © MTI

S ha ez még nem lenne elég, Marosi a minap lovasbalesetet szenvedett egy lovastanyán tett látogatása során.

– A belső combját és a derekát ütötte meg, így most nem is tréningezik – tette hozzá Martinek.