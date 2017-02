Bernek Péter nem kér Szélesből

A rövid pályás világbajnok úszó, Bernek Péter bár hízelgőnek tartja Széles Sándor ajánlatát, úgy gondolja, edzőjével, Nagy Péterrel tökéletes az összhang, s ketten is képesek remek eredményekre.

A rövid pályás világbajnok úszó, Bernek Péter bár hízelgőnek tartja Széles Sándor ajánlatát, úgy gondolja, edzőjével, Nagy Péterrel tökéletes az összhang, s ketten is képesek remek eredményekre.

Vasárnap számoltunk be arról, hogy Gyurta Dániel korábbi trénere, Széles Sándor az Eb-ezüst- és bronzérmes úszóval, Bernek Péterrel képzelné el a jövőt.

– Nagyon tehetséges srác, úgy gondolom, csak egy pici hiányzik neki az olimpiai éremhez. Jelenlegi trénerével, Nagy Péterrel együtt segíteném Peti olimpiai felkészülését – mondta a Borsnak Széles.

A Bors megkereste a rövid pályás világbajnokot is, hogy megtudjuk, mit gondol a kétszeres ötkarikás bajnok szakember ötletéhez. Bernek elmondta: őt nem kereste Széles, az újságból értesült a mesteredző tervéről.







Bernek Péternek jólesik Széles Sándor érdeklődése, de ő inkább kitart jelenlegi edzője mellett

– Nagyon hízelgő, hogy Sanyi bácsi rám gondolt, hiszen kiváló edző, Gyurta Danit és Risztov Évát is olimpiai bajnoki címhez segítette, de százszázalékosan megbízom Nagy Péterben. Úgy gondolom, ketten is képesek lehetünk kimagasló eredményeket elérni – fogalmazott Bernek, aki kitért Szélessel való kapcsolatára is. – Nem vagyunk napi kapcsolatban, de az igaz, ha találkozunk, jól el tudunk beszélgetni.