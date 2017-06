Baráth a vádliján őrzi a bajnoki trófeát

Baráth Botond, a Honvéd kőkemény védője két héttel a NB I-es focibajnokság végeztével sem fogta még fel igazán, hogy megnyerték a bajnokságot. Biztos, ami biztos alapon magára tetováltatta a bajnoki serleget, nehogy a végén még felébredjen az álomból. Persze nem ez az első tetkója, hiszen az élete minden fontosabb momentuma megtalálható a testén.







A védő jobb karján a magyar népmesék motívuma látható © Benkő Vivien

– Húszévesen csináltattam az első tetoválásom a bal alkaromra. Akkor az a felnőtté válást jelentette számomra. Azóta a bal vállamon megtalálható édesanyám, mint gésa, és nevelő- apukám egy szamurájkarddal – magyarázta a Boti becenevű focista, akinek a szívéhez közel áll a japán kultúra, a buddhizmus, és természetesen a magyar hagyományok is. – A jobb vállamon a magyar népmese dísze van, a jobb combomon maga Budapest, a vádlimon pedig egy Alföldet jelképező ábra. A ha­samra egy Buddha-szobor került, az oldalamra Buddhától egy idézet. A mellkasomon pedig két szárny található a családomat jelképezve – mesélte Ba­ráth, akinek a bal vádliján díszeleg a bajnoki trófea.







Bal karján egy gésa az édesanyját szimbolizálja © Benkő Vivien

A 25 éves játékos elárulta, két éve még nem gondolta volna, hogy bajnok lesz a Honvéddal.

– Nagyon szép idény van mögöttünk, rengeteget alakult és változott a csapat, és Marco Rossi is az évek folyamán. Kíváncsian várom az új szezont, ahogy a Bajnokok Ligáját is. Nincs sok elvárásom, azt szeretném, ha minden meccsre úgy mennénk ki, bárki is az ellenfél, az utolsó percig harcolunk, és csak győzni akarunk. Ezt tettük az egész idényben és meglett az eredménye.







A játékos jobb combjára egy Budapest-látkép került

Arra a kérdésre pedig, hogy mi volt a titok, csak annyit felelt.

– Nincs annyi pénzünk és olyan körülményeink, mint sok másik klubnak, viszont mi akartuk a legjobban és mi dolgoztunk, ezért a legkeményebben.







A bajnoki trófea Baráth Botond bal vádliját díszíti