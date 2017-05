Az Újpest kapusa az edzőről: Az elmúlt fél évben jó, ha egy mondatot beszéltünk

A távozó csapatkapitány, Balajcza Szabolcs úgy érzi, leépítette őt az Újpest. Nebojsza Vignjevics vezetőedző fél éve nem beszélt a kapusával, majd azt nyilatkozta, hogy nincs jövője a klubnál.

Tizenegy év után elhagyja az Újpestet Balajcza, akit az NB II-be jutott Győrrel, Budafokkal, a szintén másodosztályú Kisvárdával és Nyíregyházával, valamint az élvonalba jutott Puskás Akadémiával is hírbe hoztak.

– Valóban köztük van a következő csapatom – mondta sejtelmesen a 37 éves kapus, aki legkésőbb szerdáig bejelenti, hol folytatja pályafutását, aminek utóbbi időszaka nagyon megviselte. – Hol védtem, hol nem, egyszer leszedték rólam a kapitányi karszalagot, majd visszaadták. De nem csak a pályán szerepeltettek egyre kevesebbet, nem is emlékszem csapatkapitányként mikor voltam utoljára nyilvános eseményen, de még a klub újságjából is ki akartak venni. Nem tudom, mi ennek az oka, én nem bántottam senkit – mondta a hétvégén a klub színeiben 300. meccsén védett kapus, akiről utána azonnal azt nyilatkozta Vignjevics vezetőedző, hogy vége az újpesti karrierjének. – Az elmúlt fél évben jó, ha egy mondatot beszéltünk. Hozzám is eljutott, amit mondott, és ezek után nincs miről beszélni, még ha fel is ajánlják a szerződéshosszabbítást, nem valószínű, hogy elfogadom.

Balajcza sajtóértesülések szerint egyébként a Győrbe igazoláshoz áll a legközelebb, ahol új­ra együtt játszhatna barátjával, Kabát Péterrel.

– Nálam ő az Újpest történetének három legjobb csatára között van, jó lenne újra együtt játszani vele – mondta a kapus.

– Csak ajánlani tudom Szabolcsnak a Győrt. Az Újpest sportkoordinátoraként hamarosan én is leülök a vezetőkkel tárgyalni, mert szeretnék jövőre is itt focizni – tette hozzá Kabát.