Az olimpiai bajnok Szász Emese már az új idényre készül

– Baráti vacsorát tartottunk, ahol a férjem személyes ajándékkal lepett meg – mesélte a Borsnak Kulcsár Győző tanítványa, aki öt és fél hetes nyári pihenőn van túl.

– Ebbe belefért nyaralás és három esküvő is. Örülök, hogy ott lehettünk Szilágyi Áron esküvőjén, és osztozhattunk a boldogságában – mondta Emese, akit tudja, mit jelent az ember életében egy ilyen esemény:

– Ok­tóber 7-én lesz az egyéves házassági évfordulónk. Nagyon boldog a házasságom, szeretjük egymást a férjemmel. Ha időm engedi, a házimunkából is kiveszem a részem, főzök, mosok, takarítok, bár az is igaz, hogy ezt előtte is megtettem, vagyis ilyen szempontból nem változott az életem – árulta el Emese, aki korábban már többször beszélt arról, hogy nagyon szeretne kisbabát, ám egyelőre a vívásra, a hamarosan kezdődő új idényre koncentrál.







Három esküvőn is részt vett párjával, akivel október 7-én ünnepli majd egyéves házassági évfordulóját © Instagram

– Az idény felvezetéseként részt veszek a vívás világnapja rendezvényen. Tavaly is többen odajöttek hozzám, hogy legalább egyet szúrhassanak velem – tette hozzá az elmúlt idényben Eb-bronzot szerzett, ám a vb-ről érem nélkül hazatért sportoló: – Ez az arany hiányzik a gyűjteményemből, de legalább továbbra is motivál a megszerzése – utalt a 2018-as terveire Emese.







Edzésbe állt a Vasasban © Instagram

Vívótalálkozó a lépcsőn

A vívás világnapját a Nemzeti Múzeum főlépcsőjén és udvarán rendezik délben, több százan vesznek részt néhány perces szabadvíváson, majd találkozni lehet a Vasas klasszisával és társaival, Szilágyi Áronnal és Szatmári Andrással.