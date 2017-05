Autóbalesetet szenvedett Budapesten Lothar Matthäus

Lothar Matthäus, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya tegnap délután egy órakor a Széll Kálmán térnél, a Szilágyi Erzsébet fasor 5. szám előtt Audi Q7-es kocsijával balesetet szenvedett. Egy tűzpiros A1-es Audival koccant. A korábbi 150-szeres válogatott focista az Ezredes utcában állt a piros lámpánál. Amikor zöldet kapott, balra fordult, de kiszélesítette a kanyart, és egy kicsit átsorolt a buszsávba. Manőverét korrigálni próbálta, de közben nem vette észre a holtterében, mögötte haladó kocsit.







Személyi sérülés szerencsére nem történt

– Nem történt túl nagy baleset, a kocsik sem sérültek meg na­gyon. A rendőrök szavaiból úgy vettem ki, hogy nem én vagyok a hibás – fogalmazott a Borsnak Matthäus, aki lehetséges, hogy félreértett valamit, mivel ő töltötte ki a betétlapot, márpedig ezt a vétkes szokta.

– Még most is remegek. Ez az első balesetem, ezért is hívtam a rendőröket – mondta lapunknak a másik érintett, egy fiatal hölgy. – Bevallom, nem tudtam, hogy kivel csattantam. A rendőrök mesélték, hogy Matthäus az, egy korábbi világhíres focista.









Noha drága autókról van szó, a kár nem lehet túl jelentős. Az első ijedtség után a lány is megnyugodott, és mindketten mosolyogva várták a rendőri intézkedés végét, amely nagyjából egy óráig tartott.