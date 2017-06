Aránytalanul sok a vívó a Nemzet Sportolói között

Nem mindenki tetszését nyerte el, hogy Kamuti Jenővel egészül ki a Nemzet Sportolóinak tagsága. Nem a személye ellen szólnak, hanem mert túlsúlyban vannak a vívók.

Földi Imre halála után kedden választottak új tagot a Nemzet Sportolói. Az esélyesek között hallani lehetett a birkózó Hegedűs Csaba, a 100. olimpiai bajnoki címünk szerzőjének nevét, a labdarúgó Mé­szöly Kálmánét, a kétszeres olimpiai bajnok öttusázó Török Ferencét, sőt a futó Monstpart Saroltáét is.

A Nemzet Sportolói Balczó András (öttusázó) Hammerl László (sportlövő) Ivánkay Mária (siket olimpiai bajnok asztaliteniszező) Kamuti Jenő (vívó) Keleti Ágnes (tornász) Kárpáti György (vízilabdázó) Kulcsár Győző (vívó) Magyar Zoltán (tornász) Portisch Lajos (sakkozó) Rejtő Ildikó (vívó) Schmitt Pál (vívó) Székely Éva (úszó)

Szerencsére a magyar sportban annyi nagyszerű versenyzô van, rengetegen megérdemelnék, hogy bekerüljenek a Nemzet Sportolói közé. De azért a vívás tényleg túlsúlyba került – szinte a majd’ egy tucat sportlegendánk mindegyike így foglalta össze az álláspontját a kialakult helyzetről. Mivel Kamutit megbántani senki nem akarta, és hangsúlyozták is, hogy – habár nem olimpiai bajnok – mind a sportpályafutása, mind az azt követő tevékenysége tökéletes jelöltté teszi. De hogy a tizenkét tagból négy vívó legyen, az még azzal együtt is sok, hogy ez a legeredményesebb ötkarikás sportágunk.







Kamuti Jenő állítólag megkönynyezte a jelölést, és még véletlenül sem azért, mert ezzel havi 630 ezer forintos életjáradék jár © MTI

Mivel a tagok maguk választanak jelöltet, nyilvánvalóan az eddigi három vívó saját sportága mellé tette le a voksát, és elég volt még három másik tagot meggyőzni arról, hogy Kamuti a legjobb választás.

– Az a baj, hogy már az eddigi tagok között is akadnak olyanok, akik nem feltétlenül felelnek meg az elvárásoknak. A törvény nemcsak eredményes sportpályafutást ír elő, hanem azt is, hogy az illető visszavonulását követően is kiemelkedő munkát végezzen a sportban. Van, aki ennek a kritériumnak nem tesz eleget – mutatott rá egy volt olimpiai bajnok, és hozzátette, ezek után nem meglepő, hogy a józanság, az esélyegyenlőség elve kevéssé érvényesül.

Másvalaki rámutatott: a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületében szintén pótolni kellett Földi Imrét. Helyét a kajakozó Kovács Kati vette át (Fa Nándor ellenében), tán mondani nem kell: a kajakosok is túlsúlyban vannak ott.