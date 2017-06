Május óta állatorvosként praktizál a gátfutó Baji Balázs, aki június elején országos csúccsal második he­lyen ért célba 110 méter gáton a Classic Meeting sorozat prágai versenyén.

– Három hónapos próbaidőn vagyok az Állatorvos-tudományi Egyetem klinikáján. Élvezem a munkát, de nagy kihívás is egyben, hiszen most tanulom a szakmát, így nap mint nap új dolgokkal szembesülök – mondta a Borsnak Baji. – Mindig is rajongtam az állatokért, ha az utcában szaladt egy kutya vagy macska, mindig elkaptam és megsimogattam. Gimnázium végén döntöttem el, hogy állatorvos leszek, és szerencsére sikerült egyből felvételt nyernem az egyetemre.







Baji Balázs három hónapos próbaidejét tölti az Állatorvos-tudományi Egyetemen

A kiváló gátfutó az örökbefogadásban hisz, Pandúr nevű kandúr macskáját is a klinikáról mentette meg. Kutyát is szeretne majd, ám a versenyek és a sok munka miatt egyelőre nem tudná felelősségteljesen ellátni a feladatait.

– Odavagyok az agarakért. Természetesen azt is menhelyről hoznám el, hiszen rengeteg hátrányos helyzetű állat van. Nem tudom elképzelni, hogy valaha pénzt adok majd kutyáért, mert ha egy örökbefogadással megmentem az éle­tét, akkor inkább ezt teszem – fogalmazott az Eb-ezüstérmes sportoló, aki macskáján is kamatoztatni tudja a tudá­sát. – Tizenhárom éves már Pandúr, így elő-elő jönnek egészségügyi problémák. De otthon ritkán végzek vizsgálatokat, inkább behozom a klinikára. Nem szeretem, ha nekem kell kezelnem, mert nem jó, ha engem utál egy-egy kellemetlenebb vizsgálat után.







A sikeres gátfutó remekül kijön örökbefogadott macskájával, Pandúrral

Baji azt is el­mesélte, amióta elvégezte az egyetemet, több ismerőse is kereste, hogy vizsgálja meg háziállatát.– Azért haza nem viszem a munkát. Ellenben meghallgatom a panaszokat, sürgősség szempontjából mérlegelek, és adok kezelési tanácsokat – zárta a gátfutó.