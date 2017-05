Akadhatnak nehézségei a vízilabda BL-döntő látogatóinak a Duna Arénánál

A vízilabda Bajnokok Ligája hatos döntőjével debütál nagy eseményen az új úszókomplexum, a Duna Aréna. Az érdeklődés óriási a fináléra, a szervezők húszezer nézőt várnak a három napra. A szombati döntő minden bizonnyal telt ház előtt zajlik majd. Hazánkat két csapat, az Eger és a Szolnok is képviseli az elitsorozat döntőjében.

– Fantasztikus a Duna Aréna. A legnagyobb gondunk az, hogy akkora az érdeklődés a szombati fináléra, hogy nem biztos, mindenkinek jut jegy – fogalmazott a Borsnak Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.

Bár az aréna már áll, a környék csupán a vizes világbajnokságra készül el teljesen, így akadhatnak nehézségek a szurkolóknak.







A Duna Aréna bejárata jól mutat, de a létesítmény ideiglenesen murvával lefedett területen át közelíthető meg

– Nem áll túl jól a környék, de az építők mindent megtettek, hogy kulturálttá tegyék a bejutást a drukkereknek. Az építési területet ideiglenesen lefedték, így a kilátogatóknak eső esetén sem kell sárban tapicskolniuk – mondta a korábbi kapitány, aki arra a kérdésünkre is válaszolt, megoldották-e a beázást a Duna Arénában. – Az uszodakomplexumnak két része van. Az egyik a végleges épület, a másik az ideiglenes lelátók, amit a vb miatt építettek. A mobil nézőtér alatti irodák áztak be, amelynek nyilván nem olyan a fedése, mint az álladó uszodának. De extrém esőzés történt a héten, nem egy sima nyári zápor. Nehogy azt higgye, hogy minden kis vihartól beázik az épület. Nemcsak a Duna Arénánál, hanem a fővárosban több helyen is jelentős károkat okozott a vihar.

Kemény azt is elmondta, magyar sikert vár a BL-ben.