97 évesen indul az úszó-vb-n Béla bácsi

Idestova kilencven éve úszik dr. Bánki Horváth Béla, aki az augusztusi budapesti szenior-vb-n várhatóan 100 és 200 méter háton versenyez. Az 1920. december 20-án született, jelenleg Szegeden élő nyugdíjas agrármérnök elmesélte, gyermekkorában az édesapja négy dolgot kért tőle: ússzon, kerékpározzon, tanuljon hegedülni, és sajátítsa el a német nyelvet is. Az úszásban máig jeles, közel a százhoz a szenior mezőnyben eddig 29 Eb- és 18 vb-érmet gyűjtött.







– Szeretem az úszást, mert jót tesz az egészségemnek, fiatalon tart – vallja Béla bácsi, aki a két évvel ezelőtti kazanyi masters-vb-n öt aranyérmet szerzett, 200 háton 5:24.20 perccel új világrekordot állított fel, emellett nyert 50 gyorson, 50 és 100 háton, továbbá 200 mellen. Egykoron az 1936-os berlini olimpián 100 gyorson győztes Csík Ferenc is irányította az edzéseit, és a mérnök úr a felnőtt magyar bajnokságon 24 éves korában szerzett egy ezüstérmet is. A későbbiek során a vízilabdázásban is jeleskedett, arra különösen büszke, hogy a mai menő pólós, Szívós Márton nagyapja, idősebbik Szívós István ellen játszott, és barátok voltak. Mindmáig Bánki Horváth a legidősebb Balaton-átúszó, 1987-ben sikerrel teljesítette a feladatot. Egy-egy edzésén 800 métert úszik, és nagyon szeretné, ha két kedvence, Hosszú Katinka és Cseh László újabb vb-címeket szerezne a Duna Arénában.







Béla bácsi 50 és 100 méter hátúszásban elért Európa-csúcsát a kontinentális szövetség oklevelekkel ismerte el 2015-ben