82 évesen heti kilencszer edz az exöttusázó Török

Ügyvédként a mai napig praktizál, sportpolitikai kérdésekben megkerülhetetlen, és sportol megállás nélkül.

– Heti kilenc edzésen veszek részt. Mivel van a gerincemben hat csavar, heti háromszor gyógy­tornára járok. Protézis van a bal térdemben, de ugyanennyiszer úszom és teniszezem. Párost játszunk, és most már annyira jól megy, hogy végre jogom van szidni a partneremet. Sőt most már futni is tudok kétszer tíz percet – büszkélkedik Török. Azt vallja, ha nem tölti fel az ember fiatalkorában az akkumulátorokat, akkor bánhatja, ezért ő egész életében mozgott.







Török Ferencnek egyre jobban megy a tenisz © Vadnai Szabolcs

– Aktív pályafutásom során 5,2 liter volt a tüdőkapacitásom, ám amióta daganatokat találtak bennem – szerencsére jóindulatúak voltak –, és kivették öt tüdőlebenyem egyikét, 3,3-ra esett vissza. Ennyi egy átlagemberé – árulja el. Ő nem szeretne olyan nyugdíjas lenni, aki reggel leslattyog a boltba, tesz-vesz egy keveset, megebédel, pihen egyet, egész este tévézik, aztán csodálkozik, hogy nem tud éjjel aludni.

– Ez akarati tényező. A műtéteim után az agyam nyomban mozgásra késztetett, de a testem nem engedelmeskedett. Most már megteszi. Néha szenvedek, de ehhez hozzászoktam: élsportolóvá az válhat, aki a fájdalomtűrés felett képes edzeni, velem manapság is megesik az ilyesmi.







Olimpiai bajnokként hozzászokott az extra terheléshez © Vadnai Szabolcs

Igaz, nem lehet mindemellett elvitatni azt sem, hogy fiatal ne­je, Zsuzsa 55 éves, és gimnáziumba készülő lánya – Fanni 15 esztendős – további motivációt jelent arra, hogy fitt maradjon.

– Ha fent akarjuk tartani az életminőségünket, nem lehet abbahagyni a mozgást, máskülönben lehervad az ember – teszi hozzá, és csupán azt fájlalja, hogy Fanniból annak ellenére nem lesz remek atléta, hogy kiváló géneket örökölt. A lovaglást viszont imádja.