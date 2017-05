5000 kalóriát töm magába a Klicskót legyőző Joshua

Hónapok óta várt derbi volt a brit Anthony Joshua találkozója Vladimir Klicsko ellen. A 27 éves brit végül a 11. menetben tudta kiütni a 41 esztendős ukránt, aki elismerően nyilatkozott jóval fiatalabb ellenfeléről. Joshuát nemcsak Klicsko ismeri el, de a sajtó sem tud belekötni, a szerény, szorgalmas, a családjához erősen ragaszkodó óriás keményen megdolgozott a sikerért, és láthatóan nem akar változtatni stílusán azután sem, hogy a világ első számú nehézsúlyú bokszolója lett.

A sikerben – a sok munkán kívül – nagy szerepe volt a bokszoló dietetikusának is, aki nagy gonddal állította össze Joshua étrendjét. Mark Ellison a brit bokszválogatott mellett is dolgozik, Joshua kedvéért nem csak tanácsokat adott, de főzést is vállalt.







A legminőségibb ételeket kapta Anthony a felkészülése során. A meccs után azt ehetett végre, amit akart

– Egy vagyon, amit Anthony megeszik – kezdte Ellison. – Van egy csodás hentesünk, minden hús, amit elfogyaszt, háztáji és nem nagyüzemi. Amikor elmentem a henteshez, tele volt a pénztárcám, amikor eljöttem tőle, teljesen kiürült. A zöldséget is olyantól veszem, aki maga termeszti, amit árul, a hétfő reggeli körutam során őt is beiktattam, ilyenkor egy hétre előre telepakoltam a kocsit. Figyelembe kellett vennem, hogy Anthony amúgy is hatalmas termetű, ráadásul napi kétszer edzett, elképesztő energia kellett ahhoz, hogy bírja a strapát. Alapvetően mindent megeszik, amit elé teszek, éppen ezért figyelnem kell arra, hogy minőségi étel kerüljön elé, szereti az ízeket, a sósat éppen úgy, mint az édeset. Kedvence az almás pite.

Az étrendje többségében napi öt tojásból, spenótból, toastból, müzliből, tésztából, csirkéből, paradicsomból, mézből, gyümölcsből, olajos magvakből, joghurtból, halból, édesburgonyából, rizsből, steakből és bárányból állt, meccs előtt fehér húst evett könnyű körettel.

– Meccs után ő választott, azt evett, amit akart, ahogy láttam az Instagramján, nem óvatoskodott.