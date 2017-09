42 kilométer után jólesik a lánykérés

Újabb megható lánykérés történt egy sporteseményen: Jake Robertson maratoni futó, miután második lett a Great North Runon, megkérte a nők között negyedik Magdelyne Masai kezét.

Egyre gyakoribb, hogy sportemberek fontos eseményeken kérik meg szerelmük kezét. Az új-zélandi Robertson címvédőként vett részt a maratoni futóversenyen, de végül a világ­klasszis Mo Farah mögött „csak” második lett. De ez sem szegte kedvét, miután célba ért, letérdelt az őt a finisben váró kenyai Magdelyne előtt, és feltette neki a kérdést. Mi más lehetett a válasz, mint egy igen – a nézők legnagyobb örömére.







Csécsei Zoltán a Deseda-tónál megrendezett ultrafutóversenyen látta elérkezettnek a pillanatot

Még egy lánykérés történt az eseményen: az amatőrök között versengő Laura Cort és leszbikus szerelme, Christina Richter is döntött az esküvőről, miután utóbbi megkérte párja kezét, sőt ők azt is elhatározták, hogy jövőre a célban fognak összeházasodni, erre még sosem volt példa a verseny történetében.







Jake és Magdelyne a futásnak köszönhetik szerelmüket

Hazánkban is volt már hasonló lánykérés, 2015-ben például a nagyatádi Ironman-versenyen Flander Márton, az egyik legjobb hazai versenyző megkérte szerelme, a szintén kiváló triatlonos, Faldum Fanni kezét. Kovács Kokó István idén szintén Nagyatádon tette fel a kérdést maratonifutó kedvesének, Garami Katalinnak. Csécsei Zoltán a Deseda-tónál megrendezett ultramaratonon kérte feleségül Beát, aki azóta már ki is mondta a boldogító igent az azóta is sikert sikerre halmozó szerelmének.