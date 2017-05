33-szoros bajnok a Real és a Juventus – a BL dönthet az Aranylabdáról

A Bajnokok Ligája döntőjének mindkét csapata, a Real Madrid és a Juventus is bajnok lett hétvégén, ráadásul egyaránt harmincharmadszor értek a csúcsra hazájuk bajnokságában.







© AFP

Cristiano Ronaldo Meccs/gól: 29/25







© AFP

Gonzalo Higuaín Meccs/gól: 37/24

A zsinórban hatodik olasz elsőségét jegyző zebrák egy fordulóval a vége előtt behozhatatlan előnyre tettek szert a Crotone 3-0-s legyőzésével, míg a spanyol bajnok királyiak az utolsó fordulóra hagyták a döntés, és tartották meg há­rom­pontos előnyüket a Malaga elleni 2-0-s győzelemmel. Ezen a meccsen a házi gólkirály, Cristiano Ronaldo megszerezte 25. idei bajnoki gólját, amivel a harmadik helyen zárt a góllövőlistán. A Serie A-ban Gonzalo Hi­gua­ín is ezen a helyen áll, úgy, hogy az első húszban rajta kívül nincs is más juvés.







© AFP

Juventus (Serie A) Meccs/gyűjtött pont: 37/88

Győzelem: 28

Lőtt/kapott gól: 75/26

Fő rivális: AS Roma







© AFP

Real Madrid (La Liga) Meccs/gyűjtött pont: 38/93

Győzelem: 29

Lőtt/kapott gól: 106/41

Fő rivális: FC Barcelona

Torino és Madrid tehát a kontinens két legnagyobb csapatát ünnepelte a hétvégén, de jövő szombaton, a BL-döntő után csak az egyikük örülhet. Azt egyelőre pedig megtippelni is nehéz, hogy vajon a Juventus triplázik majd, vagy a Real Madrid tizenkettedszer is felér Európa csúcsára – ami rekordnak számítana. Ráadásul az Aranylabdáról is dönthet a BL-finálé.