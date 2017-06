30 milliót veszít Hosszú Katinka Gyárfásék miatt

A FINA döntése értelmében a Világkupa-sorozat egy-egy állomásán már csak négy számban indulhat egy úszó. Márpedig Hosszú Katinka rengeteg pénztől esik el a szabálymódosítás miatt.

– Gratulálok, FINA! Így sikerült biztosítani, hogy nem úszhatok és nyerhetek annyit az idén… A változások állítólag pozitív visszacsatolást kaptak az edzőktől és versenyzőktől – csak éppen minket nem kérdeztek meg… Ezért nem tart az úszósport előrébb. Nehogy az úszók többször ússzanak, mert véletlenül túl sok figyelmet kap az úszás… Így csak unalmasabb lett a sport – írta a Facebookon Hosszú.







A döntést Shane Tusup sem hagyta szó nélkül.

– Ez összetörte a szívem, és megőrjít. Látok egy lenyűgöző tehetségű úszót, aki hihetetlen munkával gyilkolja saját magát, gyűjti az erejét és fejleszti a tudását, hogy inspiráljon, és csillagként vezessen minket, és megmutassa, mit lehet elérni a sportban, ha keményen dolgozol – írta Twitter-oldalára Shane. – És mit kap cserébe? Ahelyett, hogy a sportág vezetői felkarolnák őt, inkább korlátozzák. Ez azt mutatja: semmi okod ilyen keményen dolgozni, ha a szabályokat egyszerűen megváltoztatva megsemmisíthetik a kemény munkával kiérdemelt előnyödet.







Katinka egyébként úgy véli, a döntés mögött Gyárfás Tamás áll, aki így vesz bosszút azért, mert Katinka vezetésével a MÚSZ elnökének 23 év után távoznia kellett posztjáról. Gyárfás ugyanis a FINA alelnöke. Amikor a Facebookon megkérdezték Katinkát, Gyárfás bosszújáról van-e szó, azt válaszolta: „Valószínű”!

– Méltatlan támadásokba nem kívánok belemenni – reagált a Bors megkeresésére Gyárfás, aki egyébként nem tagja az úszó technikai bizottságnak, amely a szabálymódosítást eszkö­zölte.







Az éppen Budapesten tartózkodó Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója kijelentette: Gyárfásnak nincs köze a módosításokhoz, az a FINA technikai bizottságának javaslatára született meg. Egy év tapasztalatai alapján vonják le a végső következtetéseket, ráadásul a pénzdíjak is emelkedtek, immár nem az első három, hanem az első hat helyezettet jutalmazzák.







Anyagilag is rosszul járt Katinka

A tavalyi sorozatot úgy nyerte meg Katinka, hogy 103 érmet, köztük 73 aranyat gyűjtött, ezzel 110 millió forintot tehetett zsebre. Egy-egy állomáson a két nap alatt eddig akár 12 számban is versenyezhetett, most azonban csupán négyszer állhat rajtkőre, így ha minden számban első lesz, akkor is „csak” 55 millió forinttal gazdagodna. De ha még világcsúcsot is elérne egy-egy helyszínen (azaz összesen kilenc rekordot döntene), akkor is ez az összeg 79 millióra kúszna fel. A vesztesége tehát több tízmilliós.