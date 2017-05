20 kérdéssel alázza Bienerth-et a korábbi elnökjelölt

Nyílt levélben kéri számon Bienerth Gusztávot, a Magyar Úszószövetség elnökét Tóth István, a szentendrei úszóklub szakosztály-elnöke, aki 20 kérdést intézett a sportvezető felé. Tóth – aki januárban szintén harcba szállt az elnöki székért – többek között arra kíváncsi, hogy miért kerülik Bienerth-et az állami vezetők, igaz-e, hogy törvénytelen eszközökkel távolították el a MÚSZ alkalmazottakat és évek óta szorosabb kapcsolatot ápol egyik beosztottjával, valamint miért korábbi céges kapcsolataiból választott maga mellé embert.

– A május 21-i közgyűlésem, amely egyben elnökválasztás is lesz, óriási botrányra számíthatunk – mondta a Borsnak Tóth. – A januári átadás-átvételnél törvénytelen eszközökkel, zsarolással, megfélemlítéssel távolították el a MÚSZ alkalmazottait. Erre bizonyítékuk is van a tagegyesületeknek, akik rendőrségi feljelentést is tesznek majd.







Tóth István indulatos kérdései mögött az elnök, Bienerth Gusztáv (balra) az exelnököt sejti © Bors

Tóth elmondat: a MÚSZ elnöke elüldözte a szakembereket, akik helyét hozzá nem értő ismerőseivel töltötte fel. – Ez azért nagy baj, mert a saját véleményét hallhatja vissza, nem kap szakszerű segítséget – zárta a szentendrei vezető.

Bienerth Gusztáv, a MÚSZ elnöke közleményben reagált a vádakra.

„Az indulatosan támadó Tóth István szándéka egyértelmű, hiszen arra is javaslatot tett, hogy a közgyűlésen, amelyen új elnökségi tagokat is választanak majd, Gyárfás Tamás korábbi elnököt válasszák örökös tiszteletbeli elnöknek. Azonban övön aluli ütésváltásba nem kíván sem a MÚSZ, sem tagszervezetei belemenni. Csak reméljük, hogy a nemtelen támadások nem azt a célt szolgálják, hogy elfedjék egy folyamatban lévő átvilágítás majdani megállapításait. A MÚSZ elnöke és munkatársai a korábbi gyakorlattal ellentétben transzparens, átlátható módon gazdálkodnak az állami és szponzori pénzekkel, amelyek összegei ráadásul nőttek az elmúlt három hónapban. Az elnökség nem titkol semmit, minden adat nyilvános. Ha akar, Tóth István is választ kaphatott volna kérdéseire.”