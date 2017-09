20 éves, de már Eb- és vb-győztes

A racicei világbajnokságon a magyar csapat egyetlen férfiaranyérmét szerezte a kajakos Balaska Márk, Birkás Balázs kettős. Előbbi számára adott volt, hogy milyen pályára lép: sportos családba született, nagyapja és édesanyja lovasedző volt, édesapja öttusázott, jelenleg a válogatott lovasedzője, ám őt más vonzotta.







Már elég jól ki van pattintva © Facebook

– A lovakat szeretem, de férfiasabb sportot kerestem. Sok mindent kipróbáltam, aztán egyszer a tévében láttam egy kajakversenyt, és megfogott a versenyzők széles válla. Tudtam: nekem ez kell! Kilencedik születésnapomon vittek el Vácra kajakozni, és egyből megtetszett. Valószínűleg a lovaglásnak köszönhetően nagyon jó volt az egyensúlyérzékem, ami kedvező egy kajakosnál – eleveníti fel a kezdeteket Márk. Első versenyén a huszonvalahányadik lett. Úgy érezte, itt nem lehet nyerni. Hiába nyugtatták akkori edzői, ő már 11 évesen a felnőttek közé akart kerülni. Az első jelentős sikert 14 évesen érte el jelenlegi párjával, Birkással, majd az igazi áttörés a 2014-es szegedi ifi-vb-arany volt.







Kirobbanó öröm, amikor az ember világbajnok lesz © mti

– Hazai pályán világbajnokságot nyerni óriási dolog volt! – emlékszik, aminél persze már csak az nagyobb siker, amit a felnőttek között értek el az idén. Rióról épphogy lemaradtak, ám az idén megnyerték a válogatót, és ha már kijutottak az Eb-re, ott is győztek. Aztán ott voltak a vb-n, és ott is K2-200-on mindent vittek! És Márk még csak most lesz 21 éves!







Apukája boldogan fogadta a hírt © Bánkúti Sándor

Büszke apuka Az elmúlt hétvége sikersztori Balaska Zsolt, Márk édesapja életében: – Szombaton 11 óra 26 perckor világbajnok lett a fiam. Este 10-kor a kairói öttusa-világbajnokságon ezüstérmes lett Kasza Robi, majd másnap Földházi Zsófi, mindketten az én tanítványaim – büszkélkedett a mesteredző, az Újpest egykori országos bajnok öttusázója.

– Hogy idáig jutottam, köszönhetem a szüleimnek, akik támogattak, és mellettem áll a párom is, aki bár nem élversenyző, személyi edzőként ismeri a sportolók világát, elfogadja, hogy sokszor hetekig nem lát – mondta Márk, aki a tanulást is komolyan veszi: az Eszterházy Károly Egyetem diákja.