11 perc alatt focizik össze egy Porschét Tevez

Cristiano Ronaldo szép helyet foglal el a listán, a világ egyik legdrágább kocsiját, az 1,8 millió fontot (640 millió forint) érő Bugatti Veyronért mindössze öt órát kell futballoznia. Neki persze azért ilyen sokat, mert drága autóval jár.







Ronaldónak csak azért kell öt óra a kocsijához, mert a Bugatti 640 millióba kerül

A többségnek, akik valamivel szerényebb járgánnyal is beérik, húsz percnél is kevesebb kell ahhoz, hogy előteremtsék az autójuk árát. Jesus Navas Nissan Micrájáért 11 percet focizik, ugyanennyit kell dolgoznia Carlos Teveznek a Porsche Panamera Turóért – ez azért nem olyan szerény autó! –, még húsz percen belül van Graziano Pelle is, aki egy Morgan Aeróval jár. Megjegyzendő, hogy az utóbbi két játékos a brutális fizetéseket nyújtó Kínában focizik.







Tevez: 11 perc egy Porschéért a hülyének is megéri!

Lionel Messi eredménye sem elhanyagolható: neki mindössze 31 percet kell játszania egy Ferrari F430-asért, ami azt jelenti, hogy egy mérkőzésen három ilyen autó árát megkeresi. Egy félidőnyi játékot ér George Boyd Mercedes 300 SL-je, a Burnley skót játékosa egy meccsen kettő ilyet focizhat össze. Wayne Rooney is alig több mint egy félidőt focizik az Aston Martinjáért, ami tekintve, hogy az utóbbi időben nem megy neki olyan jó, igencsak szép eredmény.







Boyd egy félidő alatt hoz össze egy ilyen Mercit