Érintés nélkül 125%-os éles látás 2 perc alatt (x)

Vannak olyan jövőben játszódó sci-fi filmek, amelyekben a gépek percek alatt meggyógyítják az ember minden baját. Színes lézerfények átvilágítják a testet, diagnosztizálnak minden apró, kóros elváltozást, valaha volt sérülést, kezdődő betegséget, majd meggyógyítanak, és tökéletesen egészséges leszel. Ez már nem csak a filmekben létezik, hanem a lézerszemészetben is.

Mindig is irigyeltem azokat az embereket, akik tökéletesen látnak és sosem kellett szemüveget vagy kontaktlencsét viselniük. Kisiskolás korom óta a mindennapjaimhoz tartozott, hogy két üveglencsén keresztül szemlélem a világot… Egészen mostanáig!









125%-os éles látás

Ma már azt kezdem elfelejteni, milyen volt az élet szemüveggel. Évtizedes négyszeműség után végre kristálytisztán látok mindent, és elképesztő, hogy annyi macera, kellemetlenség és „szemellenzős” érzés után most 125%-os a látásom. Igen, tudom, furcsán hangzik, de igaz. Jobban látok, mint bármikor korábban szemüveggel. Már a műtét után azonnal élesen láttam.

Érintés nélkül

Hogyan lehetséges ez? Csúcstechnológiájú lézerekkel teljesen fájdalommentesen. Nekem az érintés nélküli, 5 dimenziós szemkövető lézerhez volt szerencsém, és az egész műtét csupán 2 percet vett igénybe. Utána rögtön tökéletesen láttam. A műtét előtt persze egy alkalmassági vizsgálaton vettem részt. Ezután lehet tudni azt is, hogy melyik lézer és lézerkezelés lesz számunkra a legjobb. Választásom a Sasszem NO-Touch PRK kezelésre esett, amely során senki és semmi nem ér a szemhez. A kontaktlencse-viselést sem bírtam elfogadni, így a lézerkezelésnél is zavart volna, ha a szememhez hozzáért volna bármi. Hihetetlen, hogy már itt tartunk. Ezek a mai csúcstechnológiás gépek képesek a természet alkotta, 100%-os látásnál is jobbat létrehozni, így lett az én korábbi –6,50 dioptriás látásom is 125%-os. Fantasztikus, igaz? És ez még nem is olyan kiemelkedően jó eredmény. Rubint Réka látása például 160%-ra javult. Na, ez az igazán fantasztikus!









Ingyenes alkalmassági vizsgálat

Ha online jelentkezik az ember, akkor ingyenes a 2 órás alkalmassági vizsgálat. Szerencsére a klinika nem csak hétköznap van nyitva, így mivel győri vagyok és nem akartam szabadságot kivenni a vizsgálat és a lézerkezelés miatt, szombati napokon tudtam menni Budapestre. Ami nagyon meglepő volt számomra, hogy a vidéki pácienseknek szállást is segítenek biztosítani az 1. napos kontrollvizsgálathoz, illetve regionális kontrollhálózatot is kialakított a Sasszemklinika, így a későbbi kontrollokat már nem csak a budapesti központban lehet elvégezni.

Gyorsan megtérülő és részletfizetéssel is kérhető

Egy lézeres szemműtét korántsem olcsó, több százezer forintról beszélünk. Valaki évekig gyűjtöget, mire megműttetheti a szemét. De lehetőség van részletfizetésre is, ami nagy könnyebbséget jelentett számomra is! Sőt, a Sasszemkezelés árának egy részét, egész pontosan 20%-ot, visszaigényelhetünk a személyi jövedelemadóból, amennyiben Egészségpénztári kártyával fizetünk. Persze még így is elég tetemes az összeg, de amikor szépen összeadogattam, hogy kétévente mennyit költök szemüvegre, akkor rájöttem az alapigazságra: hosszú távon mindig a drágának tűnő dolgok lesznek a legolcsóbbak.









Orvosi garanciavállalás

Elképesztő, de a Sasszemklinika már több mint 90.000 lézeres szemműtétet végzett az elmúlt 20 év alatt. Azt kevesen tudják, hogy orvosi garanciát vállalnak a kezelésekre: a műtét előtt írásban rögzítik, milyen eredmény várható az esetünkben. Ha aztán kisebb mértékben javulna a látásunk, mint ahogy azt írásban megkaptuk, életbe lép a garancia, és az újabb lézeres szemműtét elvégzése díjmentes lesz. Nekem ez nagy biztonságérzetet ad a jövőre nézve, hiszen ugye „sosem lehet tudni”…

Gondolom ezért választották olyan hírességek is a Sasszemklinikát, mint pl. Schobert Norbert, Gönczi Gábor, Tatár Csilla, Gombos Edina, Lola, Kiss Norbi, Storcz Botond vagy Straub Dezső.

