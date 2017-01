Zsazsa özvegye megküzd az örökségért

Joggal hihettük, Gábor Zsazsa hatmilliárd forintnyi hátrahagyott vagyona özvegyéhez kerül. Frédéric Anhalt szerint azonban ez nem teljesen így van.

Húszmillió dollár, azaz több mint hatmilliárd forint maradt hátra Gábor Zsazsa után, ám férjének, Frédéric von Anhaltnak tennie is kell azért, hogy övé legyen az örökség. Amennyiben nem bizonyítja, hogy „tiszta fejjel” tudja kezelni azt, nem dönthet egyedül a pénzről, hanem gyámot rendelnek ki mellé. Gábor Zsazsa özvegye a német Bild című lap megkeresésére árulta el, egyelőre a mesés vagyonra gondolnia sem szabad.

– A törvények szerint megvizsgálják, hogy én, mint házastárs alkalmas vagyok-e arra, hogy az örökség hozzám kerüljön – magyarázta a lapnak. – Azaz be kell bizonyítani, hogy én vagyok az egyetlen élő örökös, és teljességgel a tudatomnál vagyok. Ezt közjegyző által ellenjegy­zett dokumentummal kell igazol­nom.







Von Anhalt napjában több tucat levelet kap, amelyben pénzt kunyerálnak tőle © Northfoto

A herceg szerint nem bonyolult az ügy, de rengeteg kiadással jár így is. Nem beszélve arról, hogy Zsazsa halálával hirtelen gombamód szaporodnak a „barátai”, akik máris széthordanák a még meg sem kapott vagyont.

– Napi hatvan-hetven levelet kapok, amelyben pénzt kérnek tőlem, általában nyolc- és húsz­ezer euró közötti összeget (két és fél–hatmillió forint – a szerk.). Vannak olyanok is, akik telefonon érdeklődnek, hogyan segíthetnének. Én mindig azt mondom, telefonon át nehéz lesz. Ha segíteni szeretnének, csengessenek be, kellene valaki, aki felsöpör itthon – mondja Anhalt.







Anhalt hamarosan végleg kiköltözik Bel Air-i otthonukból, de Zsazsa csodás ékszereire még igényt tarthat © AFP/Northfoto

Frédéric az elmúlt időszakban több napot is egy szállodában töltött. Elmondása szerint nehezen viseli, hogy a ház üres, felesége halálával a feladatait is elvesztette, így, ha lehet, mielőbb elköltözne. Erre persze nem kell sokat várnia, hiszen a ház már nem az övé, pár héten belül amúgy is el kell hagynia – Zsazsa temetőből hazavitt hamvaival együtt.