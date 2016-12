Zsazsa letagadott négy évet a korából?

Nem 99, de kis híján 103 éves volt a halálakor Gábor Zsazsa – állítja Návai Anikó. A Holly-woodban élő újságírónő nemcsak Zsazsát ismerte személyesen, de nővéréhez, Magdához is családi szálak fűzik, édesanyja ugyanis a legidősebbnek vélt Gábor lány osztálytársa volt.

– Zsazsa nem 99 éves volt! Februárban lett volna 103 éves. 1913-ban született Sári, azaz Zsazsa, 1915-ben Magda, akinek az édesanyám osztálytársa volt, és 1917-ben Éva. Egyébként az édesanyja, Joli is hasonlóan szép kort ért meg. Amit a Glamorous Gabors című könyvben olvastam, az is megerősítette azt, amit édesanyámtól hallottam. Nem is olyan hihetetlen ez, hiszen az első világháború idején sok gyereket csak későn anyakönyveztek. Rengeteg hivatalos papír el is keveredett, megsemmisült.







Zsazsa (balra) és testvére, Éva többször is meghamisította a korát © Northfoto

– Az egymásra nagyon hasonlító Gábor lányok összevissza hamisították a korukat, ezzel Amerikában semmi gond nem volt. Itt a nőknek ehhez joguk van! – neveti el magát Anikó. – Többször jártam Zsazsánál, egyszer éppen szilveszterkor. Sokat mesélt nekem arról, hogy hogyan kell bánni a férfiakkal. Azt mondta, úgy, mint a hímes tojással, akkor mindent elérsz náluk. Zseniális nő volt, gyönyörű és roppant szórakoztató. Emlékszem, a szilveszteri partiján isteni töltött káposztát szolgáltak fel. Szeretett magyarul élni, enni, beszélni.

A december 18-án elhunyt Gábor Zsazsát hivatalosan ma (pénteken) búcsúztatják a Beverli Hills-i Good Shepherd katolikus templomban, majd temetik el a Westwood Memorial Parkban lánya és húga, Éva sírja mellé. Bár ebben a kérdésben még maradtak fehér foltok, szerdán ugyanis özvegye, Frederic von Anhalt kétértelmű kijelentést tett a német dpa hírügynökségnek, amelyben azt sugallja, mégiscsak hazahozná Zsazsa hamvait.







Anhalt mintha maga sem tudná, mit tegyen felesége hamvaival © Northfoto

– Most már urnában van, de ez nem akadályoz meg minket abban, hogy Budapestre menjünk – mondta Anhalt, ami határozottan ellentmond korábbi nyilatkozatainak, illetve a ténynek, miszerint Los Angelesben már mindenki a helyi temetésre készül. Kivéve persze néhány sztárt, akiknek nevét egyeztetés nélkül tüntette fel Anhalt a búcsúztató beharangozóján, s akik most visszaéléssel vádolják a herceget. Anhalt amúgy a dpa-nak nem fogta vissza magát, amikor arról kérdezték, miért mennek el kevesen a temetésre:

– A feleségem rossz napot választott a halálra – mondta Anhalt. – Egy héttel korábban kellett volna meghalnia, vagy januárban, amikor már mindenki visszajött a pihenésből. Az ellentmondások feloldása érdekében ismét felhívtuk a Kozma utcai temetőt, ahol Gábor Zsazsa édesapja nyugszik, tudnak-e arról, hogy Anhalt herceg mégis csak apja mellé temettetné a hamvakat. Nem tudnak.