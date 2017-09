Zongorát kap a duettért Aradszky unokája

Elvis Presley unokája, Riley Keough is az éneklést választotta, noha ő híres nagypapája dalait tudta már csak elénekelni. Kirk Douglas unokája, Cameron is elődei nyomdokába lépett, színész lett, és nem titkolta, gyakran kérte nagyapja segítségét egy-egy szerep eljátszásakor. A hétszeres Grammy-díjas countrylegenda, Willie Nelson pedig közös dalt is készített unokájával, Lucasszal.