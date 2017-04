Zoli 3,5 éve nem volt nővel

Még nem volt példa a magyar televíziózás történetében arra, amire az RTL Klub készül. A csatorna ugyanis vadidegen embereket ad össze a Házasság első látásra című műsorban.

Még nem volt példa a magyar televíziózás történetében arra, amire az RTL Klub készül. A csatorna ugyanis vadidegen embereket ad össze a Házasság első látásra című műsorban.

A társkereső műsor Dániából indult, ahol egyfajta „társadalmi kísérletnek” is szánták a készítők. A realityben valós, a szerelmi életükben többnyire kevésbé sikeres férfiak és nők kapnak szerepet, és remélhetőleg találják meg a boldogságot. A menyasszonyokat és vőlegényeket pszichológus szakértőkből álló csoport válogatta össze. A harminchat éves Zolinak különösen jól jön a segítség pár­kapcsolati téren, a mű­vészlélek ugyanis 3,5 éve nem volt nővel.

– Két énem van. A rossz énem az egy olyan én, aki mindenben a rosszat látja. Van egy másik énem, aki pozitív, aki nyitott, aki kedves, aki barátságos, aki aranyos. Aki olyan álmodozó. Szeretnék mindig ez az én lenni. Utoljára három és fél évvel ezelőtt voltam együtt nővel. Egy kicsit izgulok is. Gyakran vagyok egyedül, jó érzés kiadni a gondolataimat, és arra mindig ott van a zene vagy a versírás. Szeretném, ha a feleségem a múzsám lenne, nekem ez tökre fontos lenne – mutatkozik be Zoli, aki azt is elmesélte, ha már kicsit is tetszik neki a szakértők által kiválasztott arája, és a menyasszonynak is csak egy kicsit szimpatikus, már boldog lesz a házasság.

– Hogyha kicsit tetszik nekem, és én is kicsit tetszem neki, tök jól elvagyunk egymással, és ha aranyos, akkor szerintem tökre meg fogom őt szeretni. Főleg, hogyha sok szabadidős programot lehet vele csinálni – mondta Zoli a Fókusznak.



Zoli párja a 33 éves Rita, aki imád nevetni

Rita: Dilis nő vagyok. Van, amikor a semmin hisztizek be, de nyilván előfordul az ellenkezője, amikor a semmin nevetek. Másfél éve vagyok egyedül. Amíg nappal van, nagyon boldog vagyok, de a gond mindig akkor jön el, amikor le kell feküdni aludni. Utálok egyedül aludni. Olyankor előfordul, hogy sírok. Bízom benne, hogy most megtalálom a párom.







© RTL KLub

Lilian, 30 éves, Gárdony, üzletvezető Balázs, 33 éves, egyedül él, tűzoltó

Lilian: Két éve vagyok egyedül, nem találom meg azt, akire szükségem lenne. Emiatt az ember egy idő után megkérdőjelezi saját magát. Mindenképp megadom neki a lehetőséget! Hajt a kíváncsiság, nem akarok görcsösen hozzáállni, remélem, hogy megtalálom azt, akire szükségem van. Szeretem, ha egy férfi férfias és magas. Nem szeretem a szőke típusúakat, nyilván mert én is szőke vagyok, de úgy különösebb ideálom nincsen.









Balázs: Nem tudom, hogy miért nincs komoly kapcsolatom… Egy normális, kedves srác vagyok. A nők lehet, hogy nem ezt látják bennem… vagy ha meglátják, hogy milyen vagyok, akkor meg az rémiszti el őket. Még nem találtam meg a szerelmet, de remélem, hogy most beköszönt az életembe. Szép lány legyen, fogjon meg benne valami. Mindenféleképpen, az kell hozzá. Külső megfog, belső megtart.