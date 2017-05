Zenthe aludt a forgatáson, Komlós Juci kézzel írta le a szöveget: 30 éves a Szomszédok

Kéthetente 6-7 millióan figyelték a Vágási, a Mágenheim és a Takács család mindennapjait. Harminc évvel később is kíváncsiak rájuk: a Szomszédokat most is vetítik.

