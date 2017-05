Závodi János már a pici fiával zenél

Már három és fél éves a Piramis legendás gitárosa, a 69 esztendôs Závodi János kisfia. A kis Jankó – ahogy apukája hívja – nemcsak az állatkerti programokban, de a rock and rollban is tökéletes partner.

Már három és fél éves a Piramis legendás gitárosa, a 69 esztendôs Závodi János kisfia. A kis Jankó – ahogy apukája hívja – nemcsak az állatkerti programokban, de a rock and rollban is tökéletes partner.

Gyereknevelés mellett elfér a rock and roll?

Persze! Már csak azért is, mert a fiamnak is eszelős hajlamai vannak a zenére. Folyton Piramis-felvételeket akar nézni, amit már nagyon unok, de ő imádja. Révész a kedvence, mindig mondja, hogy: „Sanyi bácsi, Sanyi bácsi!” Fogja a kis játék mikrofonját, és abba üvöltözik. Emellett folyamatosan püföl mindent a lakásban, a fakanalat is dobverőnek használja. A próbateremben mindig szétüti Pinyóka (Köves Miklós – a szerk.) dobját, amikor lejön velem. Kérdeztem tőle, hogy énekes vagy dobos szeretne lenni, de továbbra is a dob az, ami vonzza.

Mi változott meg leginkább a kis Jankó érkezésével?

A hétköznapok. Apának lenni, szülőnek lenni egy nagyon felelősségteljes dolog. Mindig figyelni kell, hogy a kicsinek mire van szüksége, gondoskodni kell róla. Most már belejöttem az apaságba, nagyon jó érzés az egész. Annyira aranyos a kis Jankó, én pedig mindent megteszek, ami tőlem telik. Az érkezése kicsit ugyan kizökkentett a régi kerékvágásból, és eleinte fura volt ez az új élethelyzet, de örülök, hogy így sikerült, hogy életem derekán lett egy gyönyörű kisfiam. Eleget csibészkedtem már.







Nyáron bábszínházba és állatkertbe viszi a kisfiát © Vadnai Szabolcs

A zenészbarátok is részesei a fia életé­nek?

Nincs mindennap banzáj nálam, de a Gyugyó (Török Ádám – a szerk.), Pinyó, Horváth Attila és sok más zenészbarátom is gyakran feljön. Most már nagyobbacska a fiam, úgyhogy lehet vele menni ide-oda, pont most készülünk Attilához, aki ilyenkor mindig leköltözik Dunakeszire a kis vityillójába. Mindenkivel jóban vagyok, a kis Jankó meg ott nő fel ezek között az embe­rek között, figyel és ta­nul. Gyakran előfordul, hogy gitározgatok, gyakorolgatok otthon, ő pedig abban a pillanatban odapattan, hogy ő akar játszani a hangszeren.

Hogy néz ki egy nap a kisfiával?

Szeptembertől ovis lesz, most még bölcsôde van. Reggel az anyuka elviszi a bölcsödébe, én meg érte megyek. Most pont nincs itthon, mert levittük a nagyszülőkhöz egy kicsit Kecskemétre.

A húgomnak Dömösön, egy gyönyörű természetközeli faluban van egy családi nyaralója, ő is el szokta vinni a fiamat. Nemsokára jön a nyári szünet, beindulnak a bábszínház és állatkert típusú programjaink, élvezzük együtt a napot. Most legutóbb Nyíregyházán voltunk az ország legcsodálatosabb állatkertjében, Jankó nagyon sze­rette.







© Vadnai Szabolcs

A fia mellett zenélésre is jut idő, a Piramis például két szálon is fut...

Igen, párhuzamosan megy kétféle Piramis is, az egyik Pinyóékkal, a másik Révésszel. Amit a Révésszel csinálunk, az gitárcentrikusabb, abban nincs billentyű, ami a Piramisnak egy jellegzetes dolga volt. Megfér egymás mellett a kettő, azt látom, hogy örömmel fogadja mindkettőt a közönség. Sokan vannak, akik erre is járnak és arra is, ők azt szokták mondani, hogy mind a kettő tetszik nekik, mind a kettő jó.