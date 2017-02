Zámbó Krisztián összeköltözött az anyjával

Krisztián együttműködik a hatósággal, ha beidézik, ott lesz a tárgyaláson. Édesanyja odaköltözött hozzá, és mindenben segít neki.

A Bors elsőként írta meg: február 11-én ittasan ült volán mögé és hajtott át a piroson Zámbó Krisztián, most azt is elsőként közöljük, a rendőrség lezárta a nyomozást. Jimmy fiát bíróság elé állítanák.

– Az említett ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a nyomozást 2017. február 22-én befejezte, és az iratokat bíróság elé állítási javaslattal az illetékes ügyészségnek megküldte – közölte megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete.

Megkerestük az ügyészséget is a vádemelés kapcsán, de lapzártánkig nem érkezett válasz. Zámbó Krisztián a Borstól értesült a nyomozás lezárásáról.

– A rendőrséggel folyamatosan együttműködtem, és nyilván kapok majd hivatalos értesítést is, mikor kell mennem a bíróságra, és ott is leszek – mondta a Borsnak tegnap Jimmy fia, aki már az előállításakor önként átadta a jogosítványát. – Minél hamarabb elveszik, annál hamarabb kapom majd vissza. Mindent elismertem. Mivel jelenleg párkapcsolatom és jogosítványom sincs, és egy elég nagy házban lakom, így most odaköltözött hozzám az édesanyám. Ő segít nekem, ha mennem kell, akkor a sofőröm is – magyarázta.

A „Királyi hintó”, ami egy kétüléses kis városi autó, így átmenetileg női kézbe kerül. Az ismerkedésben azonban ez nem akadályozza meg Krisztiánt, akit a következő hónapokban feltehetően az édesanyja visz majd el egy-egy randira.

Osztert közmunkára ítélték

Az utóbbi években számos honi híresség bukott meg azzal, hogy kapatosan ült a kormány mögé. A legsúlyosabb következményeket Stohl Andrásnak kellett viselnie, aki öt hónapra rács mögé került ezért, igaz, ő ittasan balesetet okozott, amelyben többen megsérültek. Oszter Sándor egy bevásárlóközpont falát tarolta le, őt 140 óra közmunkára ítélték. A zéró tolerancia bevezetése óta az ittas vezetőre a büntető törvénykönyv szerint akár két év szabadságvesztés is kiszabható.