X-faktor: Serena Olaszországban már nyert tehetségkutatót

Minden vágya, hogy színpadon lehessen, szinte az összes környékbeli ország tehetségkutatóján elindult már a 15 éves Serena Rigacci.

Egyetlen pillanat alatt elvarázsolta az X-Faktor zsűrijét az olasz származású Serena Rigacci, olyannyira, hogy Gáspár Laci még angolul is hajlandó volna megtanulni, csak hogy beszélgethessen vele. A mentor szerint a lány akár meg is nyerheti a versenyt, neki már most személyes kedvence. Nos, Laci a válogatón még nem tudta, de Serenának erre tényleg minden esélye megvan, ugyanis nyert már tehetségkutatót a hazájában.

– Hétévesen jelentkeztem először egy olasz gyermek- tehetségkutatóba, de ott is én voltam a legfiatalabb, és végül a szervezők úgy döntöttek, hogy a versenybe még nem kerülhetek be, de az élő show-ban el­énekelhetek egy dalt. Utána tízévesen indultam egy másik tehetségkutatóban, ahol szintén minden versenyző idősebb volt nálam, húsz év körüliek, de végül megnyertem, és nagyon örültem. Utána következett egy román tehetségkutató, ahol közönségdíjas lettem – sorolta eddigi eredményeit lapunknak a fiatal tehetség, aki kizárólag azért jött hazánkba, hogy az itteni versenybe jelentkezhessen.

– Olaszországban korhatárhoz van kötve a jelentkezés, és túl fiatal voltam, ezért gondoltam, hogy próbára teszem magam Magyarországon. Számomra nem jelent problémát, hogy más országokban is megmérettessem magam, mert így legalább megismerek egy csomó kultúrát, és sok barátot szerzek – folytatta Serena, aki talán nem meglepően, otthon zenei iskolába jár. Eddig zongora-ének szakon tanult, ebben az évben pedig hegedűre váltott. A hazai versenyre szülei kísérték el, akik mindenben támogatják. Akár még abban is, hogy ha bekerül az október 14-én kezdődő élő show-kba, akkor a kamaszlány Magyarországra költözzön. Sőt a fiatal Serenának már arra is vannak tervei, hogy mi lenne, ha ő nyerné meg a magyar X-Faktor hetedik évadát.







Már kislánykorában sikerrel szerepelt tehetségkutatókban, és még most is roppant fiatal az olasz lány

ByeAlex szerint egyébként már most úgy énekel élőben, mintha lemezről szólna a hangja.

– Nagyon nehéz kérdés, mi lenne, ha én nyernék, mert kötődöm Olaszországhoz, de ha azt kell tennem annak érdekében, hogy énekesnő legyek, hogy Magyarországra költözöm, akkor megtenném, de azt hiszem, akkor is időnként hazajárnék, és kétlaki életet élnék. kbv