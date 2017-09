X-Faktor: Gáspár Laci kidobta az ijesztő énekest a stúdióból

Gáspár Lacinak többször meggyűlt már a baja meghökkentő figurákkal az X-Faktorban. Ám míg korábban csak ő hagyta el a stúdiót, ha valami nem tetszett neki, az idei forgatáson maga tessékelt le egy versenyzőt a színpadról. A mentor ugyanis úgy hitte, a versenyző meg akarja átkozni, ezért kiabálva rohant fel a színpadra, hogy véget vessen a produkciónak. Ennyire felindultnak még senki nem látta a stúdióban, mentortársai sem tudták mire vélni a reakcióját. A versenyző egyébként egy mű­anyag, kötőtűkkel átszúrt babával kívánt voodooszertartást előadni. A babára a mentorok nevét is rávéste, ez verte ki a biztosítékot Lacinál. A mentor tavaly Petics Kristóf hörgős metálelőadásán is kiborult, egyáltalán nem bírja a fekete mágiát.







A mentor nem tudja, hogy az átkok hatásosak-e, de fenyegetőnek érzi, ha valaki fekete mágiát alkalmaz

– Nem tudom pontosan, de talán senki sem tudja, hogy az ilyesfajta átkok hatnak-e. Csak akkor hatnak, ha valaki komolyan űzi a fekete mágiát, vagy akkor is, ha csak viccel az ártó szándékkal? Bármelyik is legyen igaz, én nem akarom megadni az esélyt annak, hogy ilyesmikkel hassanak rám – mondta a Borsnak a mentor, aki mégis inkább afelé hajlik, valamennyire hathatott az átok. Ennek ugyanis egy igen fájdalmas jelét vette észre magán.

– Csak utólag tudtam meg, hogy a baba bal vállára írta az én nevemet. Viszont az tény, hogy a produkció után két-három napig nagyon nehezen emeltem a bal karomat, fájt a vállam. Be volt gyulladva az ízület. Persze, az eszemmel tudom, hogy mitől gyulladt be: a taxiban mindig hátul középen ültem, a bal vállamat sokat érte a klíma. De nem furcsa az, hogy pont az­után gyulladt be, hogy ez a férfi fellépett az X-Faktorban? Hiszek benne, hogy az embernek van energiája. A rossz energiájú em­bereket pedig nem akarom beengedni az életembe, hogy aztán valamilyen negatívat hazavigyek a családomhoz azáltal, hogy hatnak rám – magyarázta Laci.