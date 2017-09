X-Faktor: ByeAlex kiakadt a mentorok kritikája miatt

Végre a zenész is megmagyarázza, hogy mi történt.

Egészen teátrálisra sikerült az X-Faktor nyitó adása, amiben ByeAlex hosszasan lamentált azon, hogy őt bizony megbántották a mentortársai. Radics Gigi, Gáspár Laci és Puskás Peti ugyanis sokáig viccelődött azon – egy ByeAlexhez hasonlító versenyzőt meglátva –, hogy vajon annak idején a Kedvesem című dal mennyire volt hasznára a hazai zenei életnek. Ezzel pedig nem csak a dalt, hanem mentortársuk egész szakmai pályáját kritizálták.

Alex pedig, akin látszik, hogy nem éppen magabiztos, sőt a saját teljesítményében is végsőkig bizonytalan lehet, olyannyira felkapta a vizet, hogy meg sem akarta beszélni a vita tárgyát. Aztán persze kénytelen volt, és már az adásban is elmondta, Gigire haragszik a leginkább. Ma pedig az RTL Reggeliben magyarázta meg azt, hogy miért éppen az énekesnő viccei estek a legrosszabbul. Alex őt ismerte a felvétel előtt a legkevésbé, és még csak nem is három perc alatt idegesítette fel magát ennyire, mint ahogy az adásba megvágva bekerült.

– Még nem ismertem a Gigit annyira, és az elejétől fogva elkezdte az én szakmai dolgaimat így froclizni. Mivel nem ismertem őt és nem úgy mondott mondatokat, hogy egyértelműen jelezze, hogy humor, ezért addigra az már a nagyon sokadik megmozdulása volt. Azt gondoltam, hogy nem azért ülünk itt négyen, hogy egymás teljesítményét kritizáljuk. Én is tudnám mindenkiét mindenhol, de nem teszem, de nem ez a dolgom – fogalmazott Alex, akinek egyébként azért esett olyan rosszul a vicc, mert a Kedvesemet ő annak idején egy nagyon fontos és érzelmileg intenzív időszakában írta meg.