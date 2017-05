VV Zsófi mindent ledob a művészi aktért

Már a ValóVilág8 alatt is számos alkalommal beszélt róla, a szerepléssel egy célja van, hogy keresett és ismert modell legyen. Nos, az erőfeszítéseit úgy tűnik, siker koronázta. VV Zsófiról egyre több pikáns kép bukkan fel a közösségi oldalakon, rajongóinak száma rohamosan nő.









– Ma már szerencsére hetente két-három alkalommal is van, hogy fotózásokra kell mennem, és megfigyeltem, minél több kép készül rólam, annál több megkeresés érkezik – mondta a Borsnak Zsófi. – Most a nagykanizsai Kalamár Sándorral vagyunk túl egy sikeres projekten, és már most biztos, hogy lesz folytatása – hála a fogadtatásnak. Sok fotós és cég azzal keres, vetkőzzek le, mutassam meg magam teljesen. Ha akt, akkor csak művészire mondok igent, és ha a kényes részek takarva maradnak – mondta.