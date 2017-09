VV Tivy az X-faktorból kieső énekes mellé állt, és beszólt az RTL-nek

Komoly indulatokat kavart fel szerdán megjelent cikkünk után Nagy Szimonetta Facebook-bejegyzése. Az énekes arról írt, hogy becsapva, megalázva érzi magát, miután az X-faktor válogatóján négy nemmel küldték le a színpadról a mentorok.

A lány bejegyzésére azóta rengetegen kommentetek, ki Szimonetta mellett, ki szemben határozta el magát.









A hozzászólók között van VV Tivy, azaz Deák Tivadar is, aki szintén a lány mellé állt, szerinte szép a lány hangja (írt is neki privát üzenetet) emellett több erős kijelentést is tett. Például ezt írta egy kommentben (legalábbis ezt próbálhatta):

„Patkány X-faktor megpróbálta őt is lejáratni, ahogy velem tette anno a szop*s ValóVilág. Aztán, ha elmondanám az egészet, hogy van, sírva fakadna az egész ország, úgy meg van játszva minden a csicska veréb RTL-nél". Majd azt is hozzátette: „Ne törődj ezekkel a szop*sokkal majd apu ad nekik csak járjon le a szerződésem".









Aztán a mentorokra is tett pár keresetlen megjegyzést még a valóságshow szereplője.

Szimonetta jó néven vette, hogy kiállt mellette Tivy, egy hozzászólás után azt írta: „Nagy forma vagy nagyon nevetek, feldobtad a napomat”.