VV Soma nehezen szokja az újgazdagok életét

Lassan egy hónapja annak, hogy VV Soma megnyerte a Való Világ Powered by Big Brother 36 millió forintos főnyereményét, ami azt jelenti, hogy a napokban megérkezik számlájára az egy éven át járó álomfizetés első részlete. Soma többnyire henyél és gyúrogat amióta elhagyta a villát, de még mindig nem sikerült kiagyalnia, hogy mit is kezdjen magával az újgazdag ficsúrok klubjában.

– Még nem volt időm utánajárni, így fogalmam sincs, hogy abba a suliba visszavesznek-e, ahova a ValóVilág előtt jártam. Nagyon bízom benne, hogy megengedik. Ha netán úgy döntenek, hogy mégsem tudom ott folytatni a tanulmányaimat, akkor szeptemberben kénytelen leszek egy másik iskolát elkezdeni. Mindenképp akarok magamnak szerezni egy szakmát – morfondírozott. Soma egyébként továbbra is édesanyja ingatlanában tengődik bátyja társaságában.







Nehezen találja helyét

– Első körben szeretném kicserélni a kanapénkat, meg jogosítványt szerezni, aztán majd persze egy lakást is szeretnék venni. De ismerve magamat már most tudom, hogy tuti veszek néhány felesleges dolgot. Például már rendeltem is magamnak egy videojáték konzolt, mert kiskoromban ez teljesen kimaradt az életemből – vallotta be Soma, akinek környezetében egyre több önkéntes pénzügyi tanácsadó bukkan fel újabban.

– Már azon is meglepődtem, hogy elkezdtek felkeresni az exbarátnőim, de vadidegen emberek is kértek tőlem pénzeket a vállakozásukhoz.